Le fédéral justifie sa décision de démolir le pont Alexandra

Le gouvernement fédéral l’assure, la démolition du pont Alexandra et son remplacement sont rendus nécessaires par l’état actuel de l’infrastructure et les besoins de la région de la capitale nationale.

Je partage l’amour du pont Alexandra, j’en suis un usager moi-même , lance Jean-François Lymburner, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Mais selon le sous-ministre adjoint délégué de la Direction générale des Services immobiliers à Services publics et Approvisionnements Canada (SPAC), la décision de détruire le pont Alexandra est inéluctable.

Toutes les options ont été mises sur la table et ce n’est pas de gaieté de cœur que la décision a été prise de remplacer le pont. Mais c’est basé sur des faits, des analyses, des rapports d'ingénierie... Le pont est un peu construit en sandwich, les pièces pour y accéder, c’est de plus en plus difficile. [...] À un moment donné, si on ne remplace pas le pont, il va devoir tout simplement être fermé , explique-t-il.

« L’enjeu principal, c’est vraiment la corrosion. La corrosion ne dort jamais et elle s’accélère d’année en année. » — Une citation de Jean-François Lymburner, sous-ministre adjoint délégué de la Direction générale des Services immobiliers à Services publics et Approvisionnements Canada

Le pont vieux de 120 ans montre des signes de fatigue, poursuit le sous-ministre adjoint, qui empêche même de l’imaginer ne servir qu’aux piétons et au transport actif.

La structure a été construite principalement au début des années 1900 pour les chevaux et les calèches. [...] [Si on maintient juste] le pont dans son état actuel, la population fera face à des fermetures aléatoires et de plus en plus nombreuses.

Début des travaux en 2028

Mercredi soir, Patrimoine Ottawa organisait une conférence en anglais sur l’avenir du pont Alexandra durant laquelle Paul Lebrun, ingénieur principal, ponts de la Région de la capitale nationale à Services publics et Approvisionnement Canada SPAC , a présenté les arguments qui ont poussé le gouvernement fédéral, en 2019, à demander de remplacer le pont Alexandra.

« C'est vraiment le design de ce type de pont qui fait que des pièces maîtresses sont vraiment exposées aux éléments, ce qui a causé la détérioration et son accélération. » — Une citation de Jean-François Lymburner, sous-ministre adjoint délégué de la Direction générale des Services immobiliers à Services publics et Approvisionnements Canada

Des voix se sont élevées, depuis, pour conserver cet emblème d’Ottawa et de Gatineau.

Dans les études qui ont été faites, la réfection du pont a été analysée. Ce n’est pas seulement un enjeu des coûts, mais c’est un enjeu de la façon de le faire. Notre ingénieur principal a présenté, hier, les types de construction, puis on parle d’une déconstruction de chacune des pièces pour le remplacement de chacune des pièces. [...] Maintenir le pont dans sa forme actuelle, c’est ni plus ni moins le mettre sur des soins palliatifs. On va se diriger vers une fermeture complète pour des raisons de sécurité , insiste M. Lymburner.

Les travaux doivent commencer en 2028, pour une ouverture prévue d’ici 2032. Le tracé de la nouvelle infrastructure et son design font toujours l’objet de consultations.

L’accès du côté ontarien est assez limité, on parle de rentrer entre deux falaises, donc c’est certain que le [nouveau] pont va être [...] assez prêt [de l’emplacement actuel]. Mais la décision n’est pas encore prise sur le tracé final. Est-ce qu’il y aura une possibilité de faire comme le pont Samuel de Champlain, à Montréal, et de construire un nouveau pont près de l’ancien? Il y a des défis techniques actuellement.

Selon le sous-ministre adjoint, une attention particulière sera accordée à la confection de ce pont, aussi bien pour en assurer un accès sécuritaire aux piétons et aux cyclistes, que pour en respecter la place de choix dans le paysage de la région de la capitale nationale.

Ce n’est pas seulement une traverse, c’est vraiment une destination, une image de marque de la région, une extension de la Cité parlementaire , reconnaît M. Lymburner.

Une réflexion a également lieu actuellement pour honorer l’ancienne infrastructure (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Une réflexion a également lieu actuellement pour honorer l’ancienne infrastructure.

Le prochain pont sera là pour les 75 prochaines années, assure M. Lymburner, qui ajoute qu’il sera aussi pensé pour répondre aux besoins de la capitale nationale et développer le centre-ville de Gatineau avec celui d’Ottawa.

Si on veut envisager des autobus, un train léger, des choses comme ça éventuellement dans le futur - car la population est en croissance ici - un nouveau pont va pouvoir permettre cette décision, ce que le pont actuel ne peut pas.

Maintenir le pont accessible avant les travaux

En attendant le début des travaux, M. Lymburner assure que tout est fait pour permettre aux usagers de continuer à fréquenter le pont Alexandra.

Le pont Alexandra est utilisé par 33% des transports actifs, piétons et vélos, selon M. Lymburner (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Des travaux doivent d’ailleurs prochainement avoir lieu pour prolonger son ouverture au transport actif.