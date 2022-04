Le hockey-balle pour aider les vétérans à s’ajuster à la vie civile

Le programme Plan après le Service par le Sport (PASS)  (Nouvelle fenêtre) , lancé en 2019 par des chercheurs de l’UBC avec du financement du ministère des Anciens combattants, est maintenant offert dans neuf villes canadiennes.

Les participants se rassemblent chaque semaine pour jouer au hockey-balle, un sport souvent pratiqué dans les bases militaires canadiennes, au pays comme à l'étranger.

La rencontre hebdomadaire leur permet de socialiser, de faire de l’exercice et d’avoir accès à des ressources qui peuvent les aider avec leur transition à la vie civile.

Les chercheurs recrutent présentement des vétérans qui s’identifient comme mâle dans neuf villes canadiennes.

Les hommes, surtout, hésitent souvent à demander de l’aide, affirme Mark Beauchamp, chercheur en chef du programme PASS.

Le professeur de kinésiologie à l’Université de la Colombie-Britannique explique avoir entendu de la part de vétérans qu'il peut être difficile de se trouver du travail, se faire des amis ou accéder à des services et à de l’éducation en santé mentale après avoir quitté le service militaire.

Comme le hockey-balle est un jeu populaire sur les bases canadiennes, Mark Beauchamp a eu l’idée de développer le programme Plan après le Service par le Sport (PASS).

En plus d'offrir les avantages de l’activité physique, ça permet aussi de diriger les vétérans vers d’autres services d’appui, précise le chercheur.

Le programme est maintenant offert à Esquimalt, en Colombie-Britannique, à Edmonton, à Shilo, au Manitoba, à Borden, Kingston et Petawawa, en Ontario, à Valcartier et Montréal, et à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

Le programme sera évalué pour comprendre à quel point il améliore la santé et le bien-être des anciens soldats. À chaque endroit, un groupe de vétérans bénéficiera du programme immédiatement après avoir quitté le service militaire et un autre groupe devra attendre six mois.

Les vétérans qui s'intéressent au programme peuvent s’inscrire à pass.trial@ubc.ca.

Le projet pilote PASS ne s’adresse qu’aux vétérans qui s’identifient comme hommes, mais un programme semblable est destiné aux femmes, PACE, a été lancé par la même équipe de chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique.

Avec une entrevue réalisée par On the Island