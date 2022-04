La province dévoile son plan pour améliorer le transport dans l’est de l’Ontario

Grâce aux 50 mesures contenues dans son plan intitulé, Relier l’Est : Ébauche du plan de transport pour l’est de l’Ontario, le gouvernement espère mettre fin aux embouteillages et assurer une meilleure circulation des marchandises et des personnes.

Le plan prévoit, entre autres choses, l’élargissement de l’autoroute 417 à quatre voies dans chaque direction entre l’autoroute 416 et l’avenue Maitland à Ottawa, et l'amélioration des services de transport en commun locaux et intercommunautaires zones mal desservies.

La ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Notre plan de transport pour l’est de l’Ontario débloquera l’accès aux logements, aux emplois et aux destinations touristiques, tout en soutenant d’importants corridors commerciaux et la croissance économique de la région , a prédit la ministre.

Le plan ne comprend toutefois pas d’annonce sur l’élargissement de la route 17, un souhait maintes fois répété par les élus locaux. La ministre a promis des annonces à ce sujet dans les semaines à venir .

Pour comprendre les besoins et les priorités locales, le plan du gouvernement Ford s’est appuyé sur des recherches, des travaux techniques, une enquête publique en ligne et une série de tables rondes.

Le maire du canton d’Alfred-Plantagenet et conseiller des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Stéphane Sarrazin, estime que le plan d’action est bâti sur mesure pour desservir la population et les entreprises locales.

Je salue les efforts constants déployés par le gouvernement Ford pour consulter la population et les décideurs locaux dans la mise en œuvre de sa vision à long terme du transport dans l’est de l’Ontario , a déclaré M. Sarrazin, qui sera candidat sous la bannière du Parti progressiste-conservateur PCC dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell lors des prochaines élections.

« Notre relance économique passe inévitablement par des infrastructures adéquates. » — Une citation de Stéphane Sarrazin, maire du canton d’Alfred-Plantagenet