Voie de contournement : le CP affirme qu’il a des exigences légales à respecter

Le Canadien Pacifique (CP) se défend de vouloir transformer la voie de contournement en une « autoroute de matières dangereuse à haute vitesse », et dit se plier à toutes les exigences et normes établies par Transport Canada.

Contacté par Radio-Canada, le Canadien Pacifique CP a réagi au retrait de l’appui de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic au projet qui soutient que celui-ci a perdu beaucoup d'acceptabilité sociale depuis que Canadien Pacifique CP et Transports Canada pilotent le dossier . La Coalition affirme que des trains plus lourds, plus longs et plus rapides vont circuler sur cette voie. Elle déplore également que le Canadien Pacifique CP n'ait toujours pas confirmé si du transport de pétrole par train bloc allait reprendre à Lac-Mégantic.

Par courriel, la gestionnaire des affaires gouvernementales du Canadien Pacifique CP , Stacy Patenaude, n'a pas répondu à ces questions, mais a rappelé que l'entreprise a des obligations légales à respecter.

« Le Canadien Pacifique CP est tenu par la Loi sur les transports au Canada d'accepter tout le trafic qui lui est offert pour le transport à des conditions raisonnables dans le cadre de ses obligations de transporteur public. » — Une citation de Stacy Patenaude, gestionnaire des affaires gouvernementales du CP

La gestionnaire a également soutenu que la voie de contournement sera exploitée en respectant ou en dépassant toutes les règles, normes et réglementations applicables en matière de sécurité ferroviaire .

[Ces] normes de Transports Canada détermineront la vitesse maximale sécuritaire en voie, y compris sur la voie de contournement, comme c'est le cas pour tous les réseaux ferroviaires au Canada , affirme-t-elle.

Dans ce même courriel, le CP CP rappelle que le projet de voie de contournement est l’initiative de Transports Canada. La compagnie soutient travailler avec les différentes parties impliquées depuis le début.

De son côté, le ministère des Transports affirmait mercredi que ce projet suivra les directives de sécurité les plus strictes et nous veillerons à ce que le travail effectué par le CP soit conforme aux normes les plus élevées .

Notre gouvernement s’est engagé à achever la voie de contournement en temps opportun et dans le respect de la communauté , affirmait-il.

