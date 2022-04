Procès de Steve Lévesque : le véhicule de la victime aurait été retrouvé au Kamouraska

Steve Lévesque est accusé du meurtre au 2e degré de Maxime Dugas-Lepage. Les faits se seraient déroulés à Sainte-Anne-des-Monts et à Rimouski en janvier 2020.

La Couronne a fait entendre quatre nouveaux témoins jeudi matin au palais de justice de Rimouski.

Une cousine de l'accusé a notamment été appelée à la barre des témoins. Dans le box des accusés, Steve Lévesque l'a par ailleurs saluée d'un sourire et d'un signe de tête.

La témoin a expliqué que l'accusé lui a demandé, par message texte, le 21 janvier 2020, s'il pouvait venir stationner le véhicule de l'un de ses amis dans la cour de sa résidence d'un village du Kamouraska.

La cousine affirme avoir répondu qu'elle acceptait. À son retour du travail ce jour-là, elle aurait trouvé un véhicule Mercedes blanc stationné chez elle.

Une photo de l'accusé Steve Lévesque prise le 26 janvier 2020, peu de temps après son arrestation par la Sûreté du Québec. Photo : Sûreté du Québec

Toujours dans son témoignage, elle a dit au tribunal que Steve Lévesque ne serait toutefois pas revenu chercher le véhicule le lendemain, comme il le lui aurait mentionné par texto.

Informée des événements qui se seraient produits à Sainte-Anne-des-Monts le 20 janvier en lisant les nouvelles et les médias sociaux, la témoin dit avoir fait le lien entre les événements présumés et le véhicule garé chez elle. Elle a affirmé avoir appris que ce véhicule était alors recherché.

Il s'agirait du véhicule que conduisait la victime au moment de sa disparition.

Le sergent Sylvain Pelletier, qui travaille pour la Sûreté du Québec dans la Municipalité régionale de comté MRC de Kamouraska a, par la suite, été appelé à la barre des témoins. Il a confirmé à la cour qu'il a fait remorquer ce véhicule au poste de police de Saint-Pascal le 27 janvier 2020.

Des vidéos de surveillance exhibées

La Cour a également entendu la gérante d'un dépanneur de Sainte-Anne-des-Monts qui a identifié des vidéos de surveillance de son commerce datant du 21 janvier 2020 vers 1h qu'elle aurait remises aux policiers peu de temps après le crime présumé.

Sur ces vidéos, un homme que la gérante identifie comme étant Maxime Labrie semble payer un plein d'essence et monter à bord d'un véhicule noir.

Maxime Labrie a été arrêté en même temps que l'accusé le 25 janvier 2020.

D'autres extraits vidéo, provenant cette fois de caméras de surveillance d'un dépanneur de Matane ont aussi été exhibés au tribunal. Ils ont été enregistrés le 21 janvier 2020 vers 2h.

Dans ces extraits, on aperçoit un homme aux cheveux très courts et un manteau d'hiver bleu, alors qu'il est à la caisse et serait en train de payer deux boissons énergisantes et de l'essence.

Un autre angle de caméra révèle un premier homme qui sort du côté conducteur d'un véhicule noir et fait le plein d'essence, alors qu'un second homme, qui porte un manteau bleu, descend du véhicule et sort du cadre de la caméra.

Mardi et mercredi, la cour a entendu le témoignage d'un homme qui aurait assisté au crime. Il a notamment décrit le meurtre et les heures qui ont suivi.

Le procès se poursuit vendredi matin.