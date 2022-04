Les autobus de Regina passeront du diesel à l’électrique d’ici 2039

Le document publié mardi  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) recommande que la transition commence dès 2024 avec l'achat des sept premiers véhicules électriques. La flotte de véhicules serait remplacée dans sa totalité d’ici 2039.

Nous voulons continuer à utiliser les autobus qui sont sur les routes jusqu’à la fin de leur vie utile, ce qui se voit dans d’autres villes , a déclaré le directeur du transport en commun à Regina, Brad Bells.

Ce plan directeur comprend 45 mesures pour les 25 prochaines années, afin d’améliorer les options de transport en commun dans la capitale provinciale, mieux desservir la population et amener davantage de Réginois à opter pour le transport en commun.

Actuellement, un peu plus de 5,1 % de la population réginoise utilise le transport en commun comme moyen de transport principal pour ses déplacements.

Augmenter les heures de service

Le plan directeur suggère d'augmenter fortement les heures de service au cours des cinq prochaines années. L'objectif est désormais de porter leur nombre à 710 000 heures par an au cours des 25 prochaines années, soit une augmentation de 160 %, selon le plan directeur du transport en commun PDTC .

Le plan comprend par ailleurs cinq domaines d'intervention, soit les itinéraires, le transport adapté, les tarifs et la planification, l’expérience de la clientèle et le réseau à long terme.

Autobus gratuits pour les enfants de 12 ans et moins

Afin d’encourager le transport en commun, le plan suggère d'abolir le tarif pour les enfants de 12 ans et moins. En ce moment, les enfants de 5 ans et moins ont un accès gratuit. Élargir cet accès aux moins de 12 ans rendrait l'autobus plus accessible aux familles, indique le plan de la Ville.

Le plan suggère aussi de mener une étude de faisabilité pour rendre le transport en commun disponible aux adolescents qui fréquentent une école secondaire.

Ce plan sera discuté à la réunion du comité exécutif le 27 avril avant d'être soumis au conseil municipal le 4 mai.

Avec les informations de Theresa Kliem