Les verts cherchent une solution pour stabiliser le marché immobilier à l’Î.-P.-É.

La motion du Parti vert demandait que cette commission étudie la question et fasse des recommandations dans les 12 mois prochains mois.

Lors du débat, le chef de l'opposition et du Parti vert, Peter Bevan-Baker, a aussi réitéré sa demande voulant que le gouvernement réglemente les achats immobiliers de la même façon dont il réglemente l'acquisition de terrains par l'entremise de sa Loi sur la protection des terres.

Cette règlementation permettrait d’éviter que le marché immobilier ne soit entre les mains que d’une poignée de propriétaires, de protéger la province contre le spéculation immobilière et d'améliorer l’accès à la propriété .

La Loi sur la protection des terres limite actuellement la quantité de terres que les individus et les sociétés peuvent posséder dans la province.

Peter Bevan-Baker, chef de l'opposition et du Parti vert à l'Île-du-Prince-Édouard (archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

Le chef du Parti vert croit qu’une commission d’étude pourrait évaluer les questions des impôts fonciers sur les maisons non habitées et un dépôt obligatoire pour l’achat d’une maison, au fur et à mesure qu’un propriétaire achète plusieurs propriétés, ce qui permettrait de réduire la spéculation immobilière.

Il y a plusieurs choix que le gouvernement pourrait faire s’il décidait de réglementer le marché. Jusqu’à présent, le gouvernement a décidé de laisser faire les choses , lance Peter Bevan-Baker.

Le ministre du Logement, Brad Trivers, a voté contre la motion du Parti vert et a demandé à ses collègues de faire de même, affirmant que le libellé de la motion laissait entendre que la spéculation immobilière était responsable de l’augmentation du prix des logements et des maisons à l'île. Ils avaient déjà tiré leurs conclusions dans la motion, c’est pourquoi je ne pouvais pas l’appuyer , dit-il.

Des maisons hors de prix

Selon l’indice des prix des maisons de l’Association canadienne de l'immeuble, les prix des maisons sur l’île ont augmenté de 26 % au cours des 12 derniers mois. Dans l’ensemble du pays, l’augmentation a été de 11 %.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement précise que les prix des loyers à l’Î.-P.-É. ont augmenté de 8 % en 2021, la plus forte augmentation en 10 ans.

Le gouvernement provincial laisse entendre que sa nouvelle Loi sur la location résidentielle ne sera pas déposée à l’Assemblée législative avant l’automne. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

La province affiche aussi le taux d’inflation le plus élevé au pays pour le mois de mars, soit 8,9 %.

Le taux d’inoccupation de logements à l’Île-du-Prince-Édouard en 2021 était de 1,5 %. Ce taux était à son plus bas niveau en 2018, soit 0,3 %.

Le logement doit être un droit, selon les verts

Le jour même où le Parti vert revendique la création d’une commission indépendante sur le logement, le gouvernement a indiqué que sa nouvelle Loi sur la location résidentielle (Residential Tenancy Act) ne sera pas déposée à l’Assemblée législative avant l’automne.

Ce projet de loi prévoit moderniser la législation actuelle sur la location, élaborée il y a 30 ans. Le gouvernement affirme que le projet doit être analysé par des consultants et que la province se doit de trouver un équilibre entre les droits des propriétaires et des locataires.

Le Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard a fait pression sur le gouvernement et demande que le logement soit considéré comme un droit de la personne. Le parti croit que la hausse du prix des maisons pousse les futures générations d’insulaires hors du marché du logement.

D’après un reportage de Kerry Campbell de CBC