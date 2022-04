Bonifier le congé parental : le Regroupement féministe donne l’exemple

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick bonifie pour les membres de son personnel les prestations gouvernementales offertes durant les congés parentaux et souhaite que d'autres lui emboîtent le pas.

Depuis le 1er avril, les employées du Regroupement qui en font la demande et qui répondent à certaines exigences peuvent recevoir 25 % de leur salaire brut durant les 52 semaines de leur congé parental.

L’organisme souhaite ainsi améliorer l’équilibre famille/travail, lutter contre les inégalités de genre et favoriser l’inclusion et la diversité dans son personnel.

Il s’agit aussi d’une marque de reconnaissance du travail effectué par les employées, souligne la vice-présidente de l’organisme, Geneviève Latour.

C’est du travail de qualité, puis on ne voudrait pas que leur implication à faire en sorte qu’on a une société meilleure [les] brime dans leur choix d’avoir ou non des enfants ou de quand avoir des enfants , affirme Geneviève Latour durant une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Plusieurs obstacles, notamment financiers, se dressent devant toute personne qui veut avoir des enfants, particulièrement dans le cas des personnes trans non binaires, souligne Mme Latour. Elle mentionne aussi l’accessibilité aux services de garde, aux traitements de fertilité et aux services d’une sage-femme.

On ne voulait pas que nous, au Regroupement féministe, on ajoute à ces obstacles-là. Donc, on ajoute 25 % , dit-elle.

Un exemple pour le milieu sans but lucratif

Premièrement, c’est pour nos employées. Mais également pour être un exemple au niveau des ressources humaines féministes pour d’autres organismes sans but lucratif , affirme Geneviève Latour.

Geneviève Latour est la vice-présidente du conseil d'administration du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Aucun autre organisme sans but lucratif consulté par le Regroupement féministe n’offre une bonification du congé parental, explique-t-elle. Des bonifications des prestations sont toutefois courantes dans le secteur privé et dans la fonction publique.

Au niveau des organismes sans but lucratif, on dit souvent : "Notre financement est difficile. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut prendre en main." Mais nous, on s’est dit qu’il faut le faire.

« On sait que les trois-quarts des emplois au sein des organismes sans but lucratif, ce sont des femmes qui les occupent. On ne peut pas les pénaliser parce qu’elles décident de s’investir dans ce secteur-là. » — Une citation de Geneviève Latour, vice-présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick

Donc, c’est une décision qu’on a prise et on va ajuster nos budgets en conséquence parce qu’on croit que c’est la pratique à adopter , dit-elle.

Geneviève Latour espère que d’autres organismes et employeurs bonifient aussi les prestations du congé parental de leur personnel. Ces personnes-là ont le droit de prendre un congé, puis quand elles prennent ce congé elles ont le droit d’obtenir plus que le 55 % qui est permis par l'assurance-emploi présentement , conclut-elle.

Avec les renseignements de l’émission La matinale, d’ICI Acadie