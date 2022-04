Plus de 10 000 nids-de-poule seront réparés à Saguenay

Selon le conseiller municipal et président de la commission des travaux publics, Jimmy Bouchard, une douzaine d’équipes s’affairent à réparer les crevasses qui ont abimé les routes cet hiver.

Au total 10 000 à 11 000 réparations seront effectuées. Les réparations se font en deux volets : à la suite de l’inspection systématique des rues et grandes artères par les cols bleus et en réponse aux requêtes de citoyens.

Au cours d’une entrevue accordée mercredi, le conseiller municipal almatois Frédéric Tremblay expliquait qu’un système de réparation rapide des nids-de-poule a été mis en place dans la ville de l’hospitalité. Lorsqu’un bris à la chaussée est signalé, les employés municipaux le réparent dans un délai maximal de deux heures.

Jimmy Bouchard croit qu’il est pratiquement impossible de faire de même à Saguenay, en raison de l’ampleur du territoire à couvrir.

Deux heures, c’est très impressionnant. J’ai fait des vérifications par rapport au réseau routier et aux équipes. Alma, c’est autour de 250 kilomètres de réseau routier à entretenir. À Saguenay, on parle aux alentours de 1300 kilomètres. C’est minimalement cinq fois plus , a-t-il mis en relief, en entrevue à l'émission C’est jamais pareil.

Il assure que la prise en charge se fait rapidement. Les nids-de-poule relevés sont colmatés la journée même ou au plus tard le lendemain.

La priorité est accordée aux routes les plus empruntées afin d’éviter les dangers aux automobilistes.

« Quand notre réseau est en moins bon état, on s’expose à des nids-de-poule. Les endroits où le pavage est le plus endommagé seront faits en priorité. » — Une citation de Jimmy Bouchard, président, commission des travaux publics de Saguenay

Bris aux véhicules

Les villes québécoises ne sont pas responsables des bris matériels aux véhicules en raison de la présence de nids-de-poule. Les citoyens peuvent toutefois soumettre une réclamation à la Ville de Saguenay s’ils considèrent qu’il y a eu négligence.

Les citoyens sont invités à signaler la présence de nids-de-poule par l’entremise du site Internet de la Ville ou par téléphone.