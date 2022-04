Services réduits aux urgences de Port-Cartier en fin de semaine

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique que l’urgence demeure malgré tout ouverte et qu’un médecin de garde sera en fonction. Les cas jugés non prioritaires pourraient être redirigés vers d'autres services.

Ce n’est pas la première fois que les patients de la région font face à une telle situation.

Pour des cas de santé non urgents, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord demande à la population de contacter le service info santé 811. Les personnes qui n’habitent pas à Port-Cartier sont invitées à se rendre à l’urgence la plus proche de chez elles.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rappelle qu'il est possible de composer le 911 dans l’éventualité où un transport par ambulance est nécessaire.

Cette diminution de service aura lieu du samedi 23 avril à partir de 8 h jusqu’au lundi 25 avril à 8 h.