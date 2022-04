Nouvelles allégations sur Rick Chiarelli : « Presque comme dans une relation abusive »

Et bien que certaines des allégations puissent sembler familières – visites dans des boîtes de nuit pour recruter des bénévoles, pression pour ne pas porter de soutien-gorge et porter des hauts suggestifs – elles incluent également de nouveaux détails choquants.

AVERTISSEMENT : Des lecteurs pourraient trouver certains détails offensants ou bouleversants.

La femme, qui était au début de sa vingtaine lorsqu'elle a travaillé à temps partiel pour M. Chiarelli de 2013 à 2015 , a déclaré que le conseiller du quartier du Collège avait lancé une campagne de plusieurs semaines, en 2014 , afin de faire pression sur elle pour qu'elle pratique du sexe oral sur un étranger en échange d'argent.

Elle a expliqué que le conseiller l'avait manipulée pendant une période particulièrement traumatisante de sa vie, après qu'elle lui ait révélé avoir été agressée sexuellement, cet été-là, lors d'un événement sans rapport avec son travail.

Le bureau du conseiller Rick Chiarelli (archives) Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

Lorsqu'elle s'est tournée vers M. Chiarelli pour obtenir des conseils, il lui a dit de ne pas signaler son agression à la police, de ne pas le dire à son petit ami et de ne pas consulter, selon ce qu’elle a expliqué.

Canadian Broadcasting Corporation CBC a accepté de ne pas nommer la plaignante, car elle n'a pas partagé avec sa famille de nombreux détails sur la période qu’elle a passée à travailler pour M. Chiarelli.

Au cours de cette même période, la femme a indiqué avoir cédé à la pression constante de M. Chiarelli pour se rendre, sans soutien-gorge, dans des boîtes de nuit pour le travail.

Au début, c'était comme un haut transparent avec un soutien-gorge en dessous, une jupe et des talons , a raconté la femme à CBC. Mais à la fin de mon temps de travail pour lui, je sortais avec une jupe et des talons et un haut transparent sans rien en dessous.

C'est exactement ce qu'il voulait.

Elle a expliqué qu'elle buvait alors quelques verres de vin ou quelques rasades avant que M. Chiarelli ne vienne la chercher pour ces sorties en boîte de nuit, juste pour faire face, juste pour s'en sortir .

C'était presque comme si j'étais dans une relation abusive, où j'avais peur de lui, mais en même temps, je lui faisais confiance et je voulais l'impressionner et le rendre heureux , a-t-elle déclaré.

Absurdes et incroyables , selon M. Chiarelli

Dans une déclaration envoyée par courriel à Canadian Broadcasting Corporation CBC par l'avocat du conseiller municipal, Bruce Sevigny, M. Chiarelli nie les allégations, qualifiant beaucoup d'entre elles d’ absolument absurdes et incroyables .

L'avocat a également écrit que M. Chiarelli a de bonnes raisons de croire que les allégations et le moment auquel sort cette histoire ont été indûment influencés par des considérations politiques .

Lorsqu'il leur a été demandé d'élaborer leur déclaration, ni Me Sevigny ni M. Chiarelli n'ont fourni de réponse.

Me Sevigny a également contesté l'anonymat d'un accusateur anonyme .

En plus d'avoir délibérément caché le nom de l'accusateur, vous avez échoué à fournir le type de détails de base et/ou significatifs que toute personne raisonnable s'attendrait à recevoir d'un journaliste qui s'engage à faire des reportages objectifs/responsables , a écrit Me Sevigny.

Le 13 avril, Canadian Broadcasting Corporation CBC a envoyé à M. Chiarelli une liste détaillée des allégations qui incluaient le moment où la femme travaillait pour lui et les périodes approximatives des événements allégués.

De plus, plus tôt cette semaine, Canadian Broadcasting Corporation CBC a obtenu la permission de la plaignante de l'identifier verbalement à Me Sevigny et à M. Chiarelli. Mais ni l'un ni l'autre n'a accepté l'offre.

L'avocat de M. Chiarelli a également affirmé que la procédure actuelle menée par le commissaire à l'intégrité empêche le conseiller de répondre aux allégations de manière substantielle .

Le conseiller n'a pas participé aux deux enquêtes précédentes du commissaire à l'intégrité sur sa conduite.

Karen Shepherd, commissaire à l’intégrité de la Ville d'Ottawa (archives) Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Après que Canadian Broadcasting Corporation CBC a commencé à publier des articles, en septembre 2019, sur le comportement inapproprié de M. Chiarelli envers des candidats à un emploi et d'anciens membres de son personnel, la femme s'est présentée comme témoin dans une enquête ultérieure du commissaire à l'intégrité de la Ville d'Ottawa.

CBC a visionné le synopsis officiel du témoignage sous serment de trois heures de la femme devant l'un des enquêteurs de l'ancien commissaire à l'intégrité, Robert Marleau, en novembre 2019. Ce témoignage correspond à la fois à la plainte actuelle de la femme auprès de la nouvelle commissaire à l'intégrité, Karen Shepherd, et à la version des événements dont elle a récemment parlé à CBC.

De plus, Canadian Broadcasting Corporation CBC a consulté les récents courriels envoyés par Mme Shepherd à cette femme, confirmant qu'elle a lancé une enquête officielle sur les plaintes.

Un processus de conditionnement , selon une ancienne membre du personnel

Comme d'autres femmes qui se sont exprimées publiquement, la dernière plaignante a déclaré qu'il était difficile d'expliquer pourquoi elle n'était pas simplement partie.

Elle a expliqué que M. Chiarelli aurait menacé de ruiner sa réputation si elle quittait son emploi, ajoutant qu'il lui avait donné des exemples de carrières d'anciens employés qu'il avait ternis. D'autres anciens membres du personnel ont indiqué la même chose à Canadian Broadcasting Corporation CBC et au commissaire à l'intégrité : ils avaient trop peur des répercussions pour démissionner en mauvais termes.

Mais la femme dit être restée presque autant par persuasion que par peur. Elle a expliqué que les tactiques de M. Chiarelli étaient à la fois incessantes et graduelles.

C’est un processus de conditionnement , a-t-elle déclaré. Vous devez vous rappeler que cela s'est passé sur plusieurs années. Il commence tranquillement. Tout le monde possède une ligne qu’il n'est pas prêt à franchir, vous savez, une morale, des valeurs, des choses avec lesquelles on est à l'aise, d’autres avec lesquelles on n’est pas à l'aise.

M. Chiarelli a résisté aux appels à la démission de ses collègues du conseil, du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario et de certains membres du public, y compris ces manifestants du début de 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Et lui, pour une raison quelconque, est capable de vous faire franchir un peu cette ligne. Alors, le seuil de ce avec lequel vous êtes à l'aise augmente un peu. Et puis, il vous pousse un peu plus loin.

Elle a raconté qu’il était épuisant de se disputer constamment et d'essayer d'esquiver les questions, de faire des compromis sur les tenues.

Ça devient plus facile de céder et de faire ce qu'il veut que je fasse… et de garder son travail et de ne pas se faire virer.

La femme s’est décrite comme une étudiante naïve qui ne connaissait rien à la politique lorsqu'elle a commencé à travailler au bureau de circonscription et lors d'événements communautaires.

M. Chiarelli était contrôlant, a-t-elle dit, insistant pour la conduire et la ramener des bars. Il la conduisait en voiture pendant des heures avant de la déposer chez elle à 4 heures du matin, a-t-elle raconté.

À l'automne 2013, M. Chiarelli l'a fait se rendre à un rendez-vous romantique avec quelqu'un qu'elle avait rencontré au Festival international du film d'animation d'Ottawa qui disait travailler pour Pixar, selon la femme. Elle a dit se souvenir que M. Chiarelli était très excité par ce contact potentiel et l'a poussée à le rencontrer à l'ancien restaurant Black Tomato, dans le marché By.

Comme d'habitude, M. Chiarelli a insisté pour la conduire à son rendez-vous et la ramener, a-t-elle dit. Mais quand M. Chiarelli a découvert que ce contact n'était pas un employé de Pixar mais un bénévole, la femme a dit qu'il était très mécontent de moi .

La santé mentale à la poubelle

Mais ce fut une autre expérience traumatisante à l'été 2014, dit-elle, qui a poussé sa santé mentale et physique, son estime de soi et ses relations au bord du gouffre.

La femme a raconté avoir été agressée sexuellement lors d'un événement sans rapport avec son travail à l’hôtel de ville et qu'une personne bien connue de l'industrie du divertissement en a été témoin. Environ une semaine plus tard, elle s'est tournée vers M. Chiarelli pour obtenir de l'aide.

Elle a dit qu'elle le voyait comme une figure paternelle, d'autant plus qu'il avait des filles à peu près de son âge.

C'est le seul à qui j'ai parlé parce que nous avions une relation de travail très, je ne sais pas, étrange où il m'a fait croire qu'il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance , a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué qu'il lui avait dit de ne pas signaler l'agression à la police et de ne pas le dire à son petit ami, car il la quitterait probablement. Elle ne l'a donc pas fait.

M. Chiarelli lui aurait également dit de ne pas consulter, parce qu'il avait peur que l'histoire sorte ou qu'un thérapeute l'encourage à signaler l'agression. Au lieu de ça, il a suggéré que si elle avait vraiment besoin d'aide, il lui trouverait personnellement quelqu'un, a déclaré la femme.

Elle a raconté que sa santé physique et mentale s'était détériorée au cours des semaines suivantes. À un moment donné, elle s'est rendue à l'urgence de l'hôpital Montfort, parce qu'elle avait des pensées suicidaires, avait perdu du poids et avait développé un trouble de l'alimentation.

J'étais si maigre, j'étais si malsaine, ma santé mentale était à la poubelle , a-t-elle expliqué.

« Je sentais que je ne valais rien comme personne. Je n'avais plus d'intégrité ni de respect pour moi-même. » — Une citation de La plaignante

Son petit ami de l'époque a déclaré à CBC qu'il avait découvert l'agression en octobre 2014. Il avait été absent pendant l'été et a déclaré qu'en revenant à Ottawa, il avait trouvé sa petite amie agissant de manière erratique, ne lui rendant aucune affection, perdant du poids et protégeant son cellulaire.

Il a dit qu'il avait parcouru son téléphone un jour et avait vu des échanges entre elle et la personnalité du divertissement. Il pensait que quelque chose n'allait pas parce que les noms étaient codés et que les messages incluaient des références étranges.

Lorsqu'il l'a confrontée, elle m'a parlé d'une agression sexuelle , a-t-il déclaré. À ce moment-là, il a dit qu'elle lui avait également parlé de ses voyages pour recruter des gens pour M. Chiarelli dans les bars.

Il a dit à CBC qu'il voulait alors qu'elle cesse de travailler pour le conseiller immédiatement et envisageait de mettre fin à leur relation pendant un certain temps, par la suite .

Mais ce qu'il a indiqué qu'il ne savait pas jusqu'à il y a environ un an, c'est que fin 2014, la femme a cédé à la pression de M. Chiarelli de ne pas porter de soutien-gorge lorsqu'elle se rendait dans des boîtes de nuit pour recruter des bénévoles.

J'ai commencé à porter des vêtements plus suggestifs quand je sortais dans les clubs avec Rick , a-t-elle déclaré à propos des mois qui ont suivi l'agression. Je m'en fichais. Comme je sentais que je ne valais rien comme personne, je n'avais plus d'intégrité ni de respect pour moi-même.

Je me fichais vraiment de ce qui m'arrivait.

C'est aussi à cette époque, a-t-elle dit, que M. Chiarelli a commencé une blague avec elle, par message texte, qu'elle n'était pas douée pour le sexe oral – et qu'il prévoyait un voyage à Montréal pour qu'elle prouve qu'elle l'était.

Elle a dit qu'il avait offert de lui payer plusieurs centaines de dollars en espèces si elle faisait une fellation à un inconnu qu'elle aurait ramassé dans une boîte de nuit de Montréal.

Au début, elle a essayé d'en rire. Comment répondez-vous quand votre patron vous dit ça? s’est-elle rappelé avoir pensé.

Mais elle a ajouté s’être vite rendu compte qu'il était sérieux.

Il planifiait ce voyage spécifique pour que cette chose spécifique se produise , a-t-elle raconté. C'était juste du harcèlement. C'est tout ce dont il a parlé pendant deux mois.

Elle n'arrêtait pas de le repousser, mais un jour, plus tard cet automne-là, la femme et M. Chiarelli se sont rendus à Montréal, a-t-elle raconté. (La femme dit qu'ils s'étaient déjà rendus à Montréal lors de soi-disant voyages de recrutement de bénévoles.) La femme a refusé de dire à CBC comment elle avait réagi à la pression présumée de M. Chiarelli pour qu'elle accomplisse un acte sexuel sur un étranger, mais elle a déclaré que M. Chiarelli ne lui avait jamais donné d'argent.

La femme a démissionné à l'hiver 2015, expliquant à M. Chiarelli qu'elle était trop stressée par ses études. Elle a dit qu'il lui avait fait supprimer tous ses messages textes et courriels avant son départ, et qu'elle avait ensuite changé son numéro de téléphone afin que M. Chiarelli ne puisse pas la contacter.

La femme et son petit ami sont toujours ensemble, aujourd'hui.

La Police provinciale de l'Ontario PPO abandonne une enquête

La femme a déclaré avoir attendu patiemment que les autorités fassent leur travail, y compris la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Comme l'a rapporté Canadian Broadcasting Corporation CBC en décembre 2020, la Police provinciale de l'Ontario PPO enquêtait sur M. Chiarelli sur la base d'informations transmises par le commissaire à l'intégrité. Lundi de cette semaine, la Police provinciale de l'Ontario PPO a confirmé avoir terminé son enquête sur la conduite d'un membre du conseil municipal d'Ottawa – sans nommer M. Chiarelli – mais a indiqué qu'elle en transmettrait les conclusions au Service de police d'Ottawa (SPO).

La nature exacte de l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario PPO sur M. Chiarelli n'a jamais été claire, mais il semble maintenant évident qu'au moins une partie de celle-ci portait sur l'offre de M. Chiarelli de verser de l'argent à cette femme pour pratiquer du sexe oral avec un étranger.

Selon le courriel d'un enquêteur de la Police provinciale de l'Ontario PPO à la femme — un courriel que CBC a vu — la Police provinciale de l'Ontario PPO cherchait à savoir si M. Chiarelli pouvait être accusé de proxénétisme en vertu du projet de loi C-36, qui érige en crime le fait de persuader une personne d'offrir ou de fournir services sexuels contre rémunération .

Cependant, selon ce courriel de la Police provinciale de l'Ontario PPO , le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014, après le comportement allégué du conseiller, et n'était pas exécutoire.

« Je veux rappeler au public que ce gars travaille toujours. Il est toujours conseiller. Il a toujours son siège au sein du conseil municipal. » — Une citation de La plaignante

Une fois que la Police provinciale de l'Ontario PPO a dit à la femme qu'elle n’irait pas plus loin avec l’accusation de proxénétisme contre M. Chiarelli, celle-ci a décidé d'aller de l'avant avec sa propre plainte auprès de la commissaire à l'intégrité, déposant un affidavit, signé fin janvier 2022, auprès de la commissaire actuelle, Karen Shepherd.

Le processus a, cependant, pris du temps.

La femme n'a reçu la confirmation de Mme Shepherd que l'enquête progressait seulement au début du mois de mars. Et plus tôt ce mois-ci, Mme Shepherd lui a envoyé un courriel pour lui dire que M. Chiarelli avait demandé une prolongation jusqu'au 22 avril pour fournir une réponse en raison de problèmes personnels .

Pour la plaignante, cette prolongation est apparue comme la goutte de trop. Elle a suivi les règles, s'est conformée aux demandes de sa famille et de divers enquêteurs de ne pas parler aux médias, mais elle dit maintenant qu'elle en a assez .

Je ne veux plus attendre , a-t-elle déclaré. Le public doit savoir tout cela.

Des manifestants, surtout de femmes, se sont tenus debout en portant des t-shirts demandant la démission de Rick Chiarelli lors de la réunion du conseil municipal d'Ottawa le 11 décembre 2019 (archives). Photo : CBC/Kate Porter

La femme a expliqué se manifester maintenant parce que le processus a échoué pour toutes les femmes qui se sont exprimées. Alors que M. Chiarelli s'est vu retirer 450 jours de salaire en réponse aux plaintes précédentes – la peine la plus sévère autorisée en vertu de la loi ontarienne – son salaire a été rétabli à la fin de l'année dernière.

M. Chiarelli a également repoussé les appels à la démission, notamment ceux du ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement, Steven Clark.

Un projet de loi au point mort

Et les efforts à Queen's Park pour modifier la Loi sur les Municipalités, afin qu'un conseiller reconnu coupable d'inconduite grave puisse être démis de ses fonctions, sont également au point mort.

Je veux rappeler au public que ce gars travaille toujours , a déclaré la femme. Il est toujours conseiller. Il a toujours son siège au sein du conseil municipal.

Pas plus tard que la semaine dernière, le leader parlementaire du gouvernement progressiste-conservateur, Paul Calandra, a rejeté les efforts du député libéral d'Orléans, Stephen Blais, pour accélérer l’étude de son projet de loi privé, qui permettrait à un juge de destituer un conseiller dans les cas de harcèlement les plus graves.

Le leader parlementaire du gouvernement progressiste-conservateur, Paul Calandra (archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

En l'état actuel des choses, ce projet de loi — qui a reçu l'appui de tous les partis en deuxième lecture — a peu de chances d'être adopté avant les élections provinciales de ce printemps.

La plaignante a dit à Canadian Broadcasting Corporation CBC que pour elle, le statu quo n'est pas acceptable.

Nous n'avons jamais reçu d'excuses. Nous n'avons jamais reçu d'aveux qu'il nous a fait ça. Peut-être que s'il s'était excusé ou même avait reconnu qu'il nous avait fait du mal, peut-être que je n'aurais pas porté plainte , a-t-elle confié.

Avec les informations de Joanne Chianello, CBC News