Une chaire de recherche sur l’éducation en plein air à l’Université de Sherbrooke

Des projets de recherche seront menés notamment sur les pratiques enseignantes du niveau préscolaire jusqu’au secondaire dans différentes matières académiques ainsi que sur les retombées pour les élèves. Le but étant d’optimiser les activités pédagogiques.

« La chaire va vraiment servir à documenter d’un point de vue de la recherche ces pratiques-là pour aider les personnes enseignantes à mieux comprendre quels sont les effets de l’éducation en plein air, puis légitimer en même temps les pratiques qui sont adoptées depuis plusieurs années au Québec. » — Une citation de Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, professeur et titulaire de la chaire de recherche sur l’éducation en plein air à l'Université de Sherbrooke

Selon le titulaire de la chaire, Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, les avantages d’une telle approche sont grands. Au niveau de la santé, on voit beaucoup d’effets bénéfiques parce qu’en plein air, les élèves sont moins sédentaires qu’à l’intérieur et ils ont une activité physique légère qui va être plus importante. Ce dernier soutient que ce milieu permet également aux élèves d’effectuer des liens avec les apprentissages vus en classe.

Selon M. Ayotte-Beaudet le contexte sanitaire des deux dernières années a joué un rôle majeur dans cet engouement pour l'école en plein air. C’est certain que la pandémie marque un tournant au niveau de l’éducation en plein air au Québec. Je pense qu’on avait des initiatives isolées et depuis deux ans ce qu’on est en train de voir, c’est qu’il y a beaucoup plus de structuration qui est en train de se faire.

Ce dernier a la conviction que le Québec pourrait être une référence en la matière dans quelques années.