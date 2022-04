Le coroner se penche sur la mort d’une élève à Dorchester

La jeune Hailey Pierce, élève à l’école élémentaire anglophone de Dorchester, était à bord d'un autobus scolaire qui la transportait à la maison lorsque l’incident s’est produit, le 12 avril. La police et les autorités scolaires ont dévoilé peu de renseignements à ce sujet.

Un résident de Dorchester, Reg Tower, pompier volontaire et l’un des premiers répondants arrivés sur les lieux, affirme que l’autobus n’était pas problématique. Selon lui, c’était une sortie volontaire par la porte arrière de secours.

Reg Tower est aussi président de l’organisme communautaire Greater Dorchester Moving Forward Co-operative, qui offre des programmes aux jeunes, entre autres. Il ajoute que les élèves avaient participé à un exercice quelques semaines auparavant. Selon lui, les élèves comprenaient comment ouvrir la porte arrière de l’autobus.

Près d’une centaine de membres de la communauté se sont rassemblés lundi pour célébrer la vie de Hailey Pierce. Reg Tower ajoute que l’on souhaite faire quelque chose pour garder vivant le souvenir de l’adolescente. Un groupe compte communiquer avec les parents et les élèves pour déterminer ce que l’on peut faire.

La nécrologie de Hailey Pierce la présente comme une fille merveilleuse, pleine de vie . Elle aimait ses grands-parents et son frère, Dexter. Elle aimait être active et s'intéressait à l’équitation. Son sourire était contagieux et elle aimait faire rire les gens.

Un don d’organe

Jessica Marr, résidente de Sussex, dit être attristée par la mort de Hailey Pierce et reconnaissante envers la famille de cette dernière pour sa décision de faire don de ses organes.

La fille de Mme Marr, Abby, 12 ans, a reçu l’un des reins de Hailey Pierce le 15 avril. Elle se remet de cette opération à l’hôpital Izaak Walton Killam IWK pour enfants à Halifax.

Jessica Marr ajoute que le père de Hailey, Duane Smith, communique régulièrement avec elle et qu’il souhaite rencontrer sa fille lorsqu’elle sera rétablie.

Les autorités demeurent discrètes

La Gendarmerie royale du Canada a indiqué que l’incident s’était produit vers 14 h 45 sur le chemin Woodlawn à Dorchester. Elle a répété mardi qu’elle ne soupçonnait aucun geste criminel.

Le ministère de l’Éducation s’inquiète-t-il de la sécurité de l’autobus scolaire impliqué dans l’incident?

Le porte-parole du ministère, Flavio Nienow, comprend l’impact d’événements de ce genre sur la communauté. Le ministère ne peut faire de commentaire sur ce cas particulier, mais M. Nienow assure aux familles que tous les autobus scolaires font l’objet d’inspections et d’un processus d’assurance qualité.