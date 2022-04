La Russie assiège le complexe industriel d’Azovstal

C'est ce qu'a ordonné le président Vladimir Poutine, jeudi, à son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

L'assaut envisagé sur la zone industrielle n'est pas nécessaire , a dit Vladimir Poutine à son ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Je vous ordonne de l'annuler.

Le chef du Kremlin a justifié cette décision par son souci de préserver la vie des soldats russes.

Il n'y a aucun besoin de descendre dans ces catacombes et de ramper sous terre à travers ces bâtiments industriels, a-t-il poursuivi. Bouclez ce site industriel afin que même une mouche ne puisse pas passer.

Dans une déclaration faite à l’agence Interfax et rapportée par Reuters, le ministre Sergueï Choïgou avance que la Russie a évacué plus de 142 000 civils de Marioupol et que 1478 combattants ukrainiens se sont déjà rendus, mais que 2000 d’entre eux sont toujours retranchés dans le complexe industriel d’Azovstal.

Ces affirmations n’ont pu être vérifiées de manière indépendante. Les autorités ukrainiennes n’ont encore rien dit à propos des déclarations russes.

Ce n'est pas la première fois que la Russie y va d'une annonce semblable. La semaine dernière, Moscou avait annoncé que 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine s'étaient rendus à Marioupol. Ils se trouvaient cependant dans la zone de l'usine métallurgique Ilitch, située au nord du complexe d'Azovstal.

Le président Vladimir Poutine a réitéré que la Russie garantit la vie des combattants dans l’usine d’Azovstal qui se rendront. Jusqu’à maintenant, les forces ukrainiennes ont refusé de quitter ce complexe.

Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, est le théâtre d'une des principales batailles de la guerre déclenchée par l'invasion russe du 24 février. Elle a été bombardée et assiégée depuis les premiers jours dece que la Russie qualifie d' opération militaire spéciale en Ukraine.

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk demande à la Russie d’établir d’urgence un corridor humanitaire pour sortir les civils et les soldats blessés du complexe industriel d’Azovstal. Il y a environ 1000 civils et 500 soldats blessés. Ils doivent quitter Azovstal aujourd’hui , a-t-elle affirmé sur le réseau social Telegram.

Elle en appelle aux leaders et à la communauté internationale à concentrer leurs efforts sur ce site. C’est un moment clé en ce qui concerne l’effort humanitaire , a ajouté la vice-première ministre.

Plus tôt jeudi, elle avait affirmé que seulement quatre autobus ont pu quitter Marioupol mercredi. Les efforts pour évacuer des civils se poursuivront jeudi, a-t-elle indiqué, avertissant que la situation en matière de sécurité restait difficile.