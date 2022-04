Pollution lumineuse dans les villes : des impacts sur les humains et les animaux

La pollution lumineuse dans les villes double les risques d’être atteint de certains cancers, prévient Martin Aubé, enseignant en physique au Cégep de Sherbrooke. Les impacts sont également nombreux pour les insectes et les animaux.

Différentes recherches ont démontré que l’exposition à la lumière bleue, plus précisément, est la cause des impacts de la pollution lumineuse observés chez les humains et les animaux, a-t-il expliqué, en entrevue à Place publique mercredi, avant une conférence qu’il donnait à Saint-Félicien sur le sujet.

Martin Aubé, qui a développé une expertise sur la pollution lumineuse au courant des 20 dernières années, avait été invité par le regroupement citoyen Tous pour la fin du halo lumineux des Serres Toundra , qui a lancé en février une pétition réclamant de légiférer sur la pollution lumineuse au Québec.

On s’est rendu compte que pour la plupart des mammifères, c’est la lumière bleue qui a un impact plus important. Donc, c’est là qu’on se rend compte que ce n’est pas juste la quantité de lumière, mais la couleur est aussi importante , a-t-il précisé.

La lumière bleue se retrouve par exemple dans les lampadaires et les systèmes d’éclairage utilisés par les villes. Le niveau de lumière bleue varie, selon le type d’éclairage utilisé.

Par exemple, les lumières DEL choisies dans les dernières années par plusieurs villes pour remplacer les ampoules au sodium contiennent 40 % de lumière bleue. Donc dès que c’est blanc, il y a du bleu , a-t-il résumé.

Des études récentes ont montré que l’exposition à un éclairage bleu double le risque de développer un cancer colorectal, de la prostate ou du sein.

« Ce qu’on sait maintenant, c’est que lorsqu’on est soumis à un éclairage plutôt blanc, donc qui contient encore une fois du bleu, pendant de longues périodes, on parle de dizaines d’années, on remarque un accroissement de certains cancers chez l’humain. » — Une citation de Martin Aubé, enseignant en physique au Cégep de Sherbrooke

L’exposition doit avoir lieu pendant au moins une décennie, mais le niveau d’exposition à la lumière menant au développement d’un de ces cancers n’est toutefois pas encore bien connu, a-t-il précisé. On ne sait pas c’est jusqu’à quel niveau minimum qu'il y a un problème, mais on sait que dans un niveau d’éclairage typique d’une ville, il y a un problème , a-t-il indiqué.

Impacts mieux connus sur la biodiversité

Les impacts de la pollution lumineuse sur la faune et la flore sont mieux connus, alors que plusieurs études ont été réalisées sur le sujet.

Un lampadaire tue par exemple en moyenne 150 insectes par nuit. Il faut comprendre que là-dedans, il y a des pollinisateurs, donc on sait que c’est important, pour même notre nourriture à nous, a expliqué Martin Aubé. Et ensuite, c’est la base de la chaîne alimentaire, les insectes.

Les oiseaux migrateurs sont également désorientés par la lumière des villes, certains ayant même de la difficulté à sortir d’une ville où ils sont entrés.