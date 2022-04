Hausse de vols dans les épiceries de la région

À Trois-Rivières, plusieurs épiciers ont mis en place des mesures récemment pour prévenir ces vols.

On demande notamment aux employés d'être plus vigilants, on bonifie la surveillance aux caisses libre service ou encore on demande aux clients de laisser leur sac aux caisses avant de commencer leurs emplettes.

Des commerçants rencontrés affirment même songer à engager des gardiens de sécurité.

Du côté de la police de Trois-Rivières, on confirme qu’il y a une hausse des vols à l’étalage même si on avoue ne pas tenir de statistiques à cet effet.

En début d’année, ce qu’on a remarqué c’est qu’il y a eu des vols de produits beaucoup plus dispendieux dans les épiceries. On parle de grosses pièces de viandes ou de fruits de mer qui étaient vraiment dispendieux , explique Carole Aberlot, agente aux relations publique et communautaire à la police de Trois-Rivières.

Elle précise que ce genre de vols est souvent liés à la revente de produits. Les autorités n’ont toutefois pas procédés à de nouvelles arrestations pour ce genre de cas depuis un certain moment.

On a encore des vols à l’étalage, mais plus d’objets plus normaux, de marchandises qui sont plus accessibles , affirme-t-elle.

La situation n’étonne pas la coordonnatrice justice, santé mentale et itinérance de l’organisme Point de rue qui œuvre à Trois-Rivières.

Geneviève Charest estime que la détresse est grande au sein de la population, notamment en raison de la hausse du coût de la vie et des prix des loyers.

De nombreuses personnes en difficulté n’ont pas accès actuellement aux services adéquats et se tournent donc vers le vol pour répondre à leurs besoins de base.

Je ne pense pas qu’il y ait nécessairement plus de gens qui vont voler. Ce qu’il faut se poser, je pense, comme question en tant que société, c’est de se dire ''pourquoi est-ce des personnes ne réussissent toujours pas à manger ne serait-ce que trois repas par jour?'' , précise-t-elle.

La coordonnatrice affirme que l’organisme Point de rue voit ses demandes d’aide augmenter constamment depuis un certain temps et que les intervenants rencontrent de nouvelles personnes tous les jours.

Avec les informations de Magalie Masson