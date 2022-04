Trou en bordure de rue : Drummondville devra compenser une résidente blessée 

Dans une décision de la Cour du Québec, le juge Patrick Théroux affirme que la Ville a manqué à son obligation d'entretenir convenablement une partie de ses infrastructures.

Selon lui, le trou responsable de l'accident existait depuis un bon moment et était situé dans une traverse piétonnière aménagée pour assurer la sécurité des usagers.

La résidente blessée, Sonia Brousseau, se réjouit de cette décision.

J’ai suivi les traverses piétonnes, ce qui m’a mené à traverser une dernière partie de la rue. Je n’ai pas vu le trou, tout simplement, je suis tombée dedans , se remémore-t-elle.

« J’ai aimé que le juge ait pris le temps de m’écouter et m’ait prise au sérieux. » — Une citation de Sonia Brousseau, résidente de Drummondville

Mme Broussesau ajoute qu'elle vivra longtemps avec les séquelles de cette chute survenue au carrefour des rues Saint-Jean et Notre-Dame. La femme de 56 ans, qui œuvrait comme aidante naturelle depuis tout récemment, se demande quand elle pourra recommencer à travailler.

Suite à ça, de temps en temps, mon pied devient bleu. Il y a des nerfs qui ne fonctionnent plus, qui font que de temps en temps, la jambe me lâche et je tombe par terre , explique-t-elle.

En l'absence d'une preuve médicale établissant la présence de séquelles permanentes, le Tribunal n'a pu conclure au bien-fondé d'une indemnité de 3 000 $ que réclamait aussi la citoyenne.

La Ville de Drummondville n’a pas commenté la décision de la Cour mercredi.

Avec les informations de Jean-François Dumas