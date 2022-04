Vivre mieux, avec moins : le pari des mini-maisons

Quatre télévisions, deux sets de salon, un en haut, un en bas, c’était trop! On a simplifié nos vies. On ne voulait pas passer notre temps à faire du ménage , lance Normand Pelletier.

Pour le couple, moins signifie surtout moins d’entretien et plus de temps pour faire ce qu’ils veulent vraiment.

On voulait s'amuser. On est nouvellement à la retraite. On passe plus de temps à l'extérieur avec nos raquettes, nos skis, nos vélos , affirme Micheline Beaulieu.

Le couple se réjouit d'avoir plus de temps à consacrer à leurs loisirs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Une demande grandissante

Visiblement, ils ne sont pas les seuls à opter pour ce mode de vie. Le fabricant de mini-maison de Trois-Rivières Athom est particulièrement en demande ces temps-ci.

Actuellement, on a une forte croissance dans les mini-maison, mini-chalets, récréotouristique, récréoforestier, camping , explique Mario Belisle, copropriétaire de l’entreprise.

Alors que le prix médian des maisons a franchi les 300 000 dollars à Trois-Rivières selon Royale Lepage, pour certains, c'est l'heure des choix.

On le voit beaucoup avec l'augmentation du prix des matériaux, les taux d'intérêt sont à la hausse actuellement. On le voit. Quand les gens nous contactent, l'aspect financier, c'est un élément important du projet , précise Sylvain Hubert, lui aussi propriétaire de Athom.

Des quartiers dédiés

Bien que la réglementation municipale peut rendre complexe la construction de mini-maisons, certains développements y sont dédiés.

C’est le cas au domaine Champagnard dans le quartier Grand-Mère à Shawinigan où Micheline Beaulieu et Normand Pelletier ont élu domicile.

Le développement prévoit de construire deux cents mini-maisons. Pour l'instant, 38 terrains sont vendus.

Aujourd'hui, le couple ne regrette pas du tout sa décision d'opter pour une mini-maison. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Pour le couple, pas question de retourner en arrière. On a pris goût à vivre dans plus petit.

Pour l'instant on s'amuse, c'était ça l'objectif , conclut Micheline Beaulieu.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger