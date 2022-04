Des membres d’Envol 91 FM réagissent après la fin tumultueuse de l’AGA

Au lendemain des assemblées générales extraordinaire et annuelle de la radio Envol 91 FM, plusieurs membres estiment que le processus a manqué de transparence. L’élection controversée du nouveau conseil d’administration a provoqué des débats jusqu’à la clôture de la réunion.

Membre de la radio Envol 91 FM, Nadège Tuo a été choisie comme l’une des six scrutatrices pour le vote qui se tenait durant l’assemble générale annuelle.

L'Assemblée générale annuelle AGA avait lieu dans le sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface, ainsi qu'en mode virtuel. Tous les participants avaient l’occasion de voter.

Mme Tuo a été la première à soulever des doutes quant à l’intégrité du processus. Elle dit avoir remarqué des irrégularités lors du décompte et a exprimé son malaise à la salle.

Si je n’avais pas levé le poing, imaginez que le lendemain on entende quelque chose ? C’est pour ça que je me suis dit, il faut faire quelque chose. On parle de transparence! , note-t-elle.

Nadège Tuo affirme avoir remarqué que des votes auraient été rajoutés au dernier moment.

C’était un lot de sept votes. J’ai dit à mon binôme, ''attends je pense qu’il y a un problème, ce sont tous les mêmes votes. Les papiers sont pliés de la même manière et c’est la même écriture.'' On m'a fait comprendre que je n'étais pas graphologue , relate-t-elle.

Mme Tuo estime que ces votes posent problème. Les scrutateurs ont donc écarté ce lot de sept votes.

Le président de l’assemblée, Raymond Lafond, a estimé qu’il était impossible de faire marche arrière et de reprendre le vote, ce que réclamaient des membres dans la salle.

Il y avait 28 votes entre la neuvième et la dixième personne. C’était clair et net à mon avis et à l’avis des scrutateurs que le résultat est le bon résultat , a-t-il déclaré mardi soir.

Raymond Lafond a présidé l'assemblée générale annuelle d'Envol 91 FM le 19 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le conseil d’administration d’Envol 91 FM a été entièrement renouvelé avec l’élection de neuf membres, issus de la diversité.

De son côté, la membre de longue date de la radio communautaire Nathalie Kleinschmit a assisté à la réunion à distance. Elle estime également que le processus d’élection manquait de transparence.

Mme Kleinschmit se dit toutefois ouverte au nouveau leadership, qui pourrait, selon elle, amener du changement dans l’organisation.

Cette radio, quel est son rôle ? La diversité dans notre francophonie, en quoi est-elle importante pour nous ? Je crois qu’aujourd’hui on est en opposition avec une vieille garde. Où est la place pour les nouvelles voix ? , s’interroge Mme Kleinschmit.

Plus de 300 personnes ont assisté aux assemblées générales extraordinaire et annuelle d'Envol 91FM qui se sont déroulées le 19 mars 2022 dans le sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface, à Winnipeg, ainsi qu'en mode virtuel. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les membres du nouveau conseil d’administration n’ont pas voulu commenter mercredi, préférant attendre leur première réunion officielle avant de prendre la parole.

Toutefois, mardi soir, la nouvelle membre élue Blandine Tona a exprimé son malaise face à l’allégation d’irrégularité durant l’élection, ne voulant pas commencer un mandat avec une remise en question sur la confiance.

Malheureusement, ces paroles ont miné la confiance des personnes qui sont venues et qui cherchaient en cette élection une façon de clore le chapitre [sur le manque de transparence] , a-t-elle dit.

Nathalie Kleinschmit salue la résolution adoptée par les membres de mandater un enquêteur indépendant pour faire la lumière sur le départ controversé de trois employés qui secoue Envol 91 FM depuis le mois de janvier.

Les animateurs Jean Fontaine, Yan Dallaire et la journaliste Caroline Touchette avaient tour à tour donné leur démission.

Avec les informations d'Émile Lapointe et de Julien Sahuquillo