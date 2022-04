COVID-19 : l’Alberta pourrait avoir atteint « un plateau », dit le ministre de la Santé

Le ministre souligne que le taux de positivité des tests PCR est resté relativement stable dans les trois dernières semaines. La moyenne enregistrée la semaine dernière est de 25,9 %.

Et même si la présence du virus est élevée dans les eaux usées de plusieurs villes, ça reste majoritairement sous les niveaux que nous avons vus avec le variant BA.1 [au début de la vague d’Omicron] , dit-il.

Du 12 au 18 avril, l’Alberta a confirmé un total de 6125 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 par test de dépistage PCR.

Quarante-neuf Albertains de plus sont décédés de la maladie, soit une moyenne de sept par jour.

Le nombre d’hospitalisations a continué d’augmenter lentement, pour atteindre 1126. Le taux de nouvelles admissions est aussi en hausse, selon le ministre de la Santé.

Le nombre de personnes positives pour le virus aux soins intensifs a toutefois baissé, passant de 48 à 43.

Des taux d’occupation normaux dans les hôpitaux

Jason Copping assure par ailleurs que les hôpitaux se portent de mieux en mieux. Selon lui, leur taux d’occupation est stable depuis deux mois.

Le nombre d’admissions liées à la COVID-19 a augmenté, mais pas le [nombre] total [des hospitalisations] , explique-t-il.

Il précise qu’aux soins intensifs, le taux d’occupation est toujours près de 100 % et c’est trop élevé et que certains hôpitaux de la région d’Edmonton fonctionnent à plus de 100 % de leur capacité.

Cependant, ce type de situations a été observé dans les années précédant la pandémie aussi, selon lui.

Le ministre Copping assure que le gouvernement travaille à améliorer la capacité du système de santé à long terme et qu’il a augmenté ses dépenses dans ce domaine lors du dernier budget.

Jason Copping a par ailleurs répété que le variant BA.2 ne semblait pas donner lieu à autant de maladies graves et d’hospitalisations que ses prédécesseurs.

D’autres provinces font cependant actuellement face à des hausses marquées d’hospitalisations. Le Québec, par exemple, en a enregistré 100 de plus en seulement 24 heures. En Ontario, le nombre de patients atteints de la COVID-19 n’a pas été aussi élevé depuis le 12 février.