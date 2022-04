Grippe aviaire : les producteurs de la région adoptent des mesures préventives

Nicholas Tremblay, copropriétaire des entreprises Les poules à Meggy et Les poules à Victor à Saint-Ambroise, fait partie des producteurs qui font de la prévention.

Quand la grippe aviaire entre dans un pondoir, le producteur doit euthanasier toutes les bêtes, question d’abréger leurs souffrances.

On n’en fait pas des cauchemars, mais c'est assez préoccupant pour faire attention , a partagé Nicholas Tremblay.

Ce dernier a assisté récemment à des séances d’information au sujet de la grippe aviaire et des mesures de biosécurité à mettre en place.

À titre d’exemple, il change trois fois ses bottes avant de finalement arriver à voir ses poules.

De plus, l'agriculteur a aménagé un kiosque libre-service pour éviter que les clients entrent dans la ferme. On fait de la biosécurité qu'on fait normalement, mais on en rajoute une couche , a-t-il souligné.

Il a notamment ajouté des matériaux sur le toit du garage pour empêcher que les oiseaux sauvages s’y construisent un nid.

De plus, les déplacements des employés entre chaque pondoir sont aussi limités.

Aujourd'hui, j'ai travaillé principalement dans les poulettes, mon ami Martin a travaillé principalement aux Poules à Meggy, Nicholas et Cindy ont travaillé aux Poules à Victor , a-t-il précisé.

Le copropriétaire des entreprises Les poules à Victor et Les poules à Meggy, Nicholas Tremblay, a dernièrement suivi des séances d’information au sujet de la grippe aviaire et des mesures de biosécurité à mettre en place. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La province sur le qui-vive

Partout au Québec, les mesures sont les mêmes.

L'objectif, c'est de préserver les oiseaux qu'on a à la maison, que ce soit les animaux de basse-cour ou de façon plus commerciale, les préserver contre les oiseaux sauvages, a débuté Paulin Bouchard, président de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. [...] Je ne pense pas qu'il y ait de régions au Québec qui soient plus protégées que d'autres à ce moment-ci. C'est juste une question de temps, du moment où les oiseaux vont passer chez vous.

La grippe aviaire se propage par les fientes d'oiseaux migrateurs qui traversent le Québec ou viennent s’y installer pour l’été.

L'évolution de la situation pourrait même mener à de nouvelles pratiques lors de la prochaine saison de chasse aux oiseaux migrateurs.

L'automne prochain, s'il n'y a pas d'évolution catastrophique, de cette pandémie aviaire là, il faudra juste prendre un peu plus de précautions pour les chasseurs, être plus prudents lors de l’éviscération, lorsqu'on va récolter la viande, éventuellement même peut-être porter un masque , a mentionné Michel Bouchard, directeur général de l’Association des sauvaginiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La grippe aviaire touche autant les oiseaux destinés à la consommation, que les oiseaux de compagnie et les oiseaux sauvages.

Si cette maladie est préoccupante pour les chasseurs et les producteurs, elle l'est moins pour les consommateurs.

La maladie ne semble pas avoir d'impact sur la santé humaine, ça c'est rassurant, pas d'impact non plus sur la qualité des oeufs, sur la qualité de la viande de volaille, ça pour les consommateurs aussi, c'est rassurant , a affirmé Nicholas Tremblay.

Là où les citoyens peuvent toutefois faire leur part, pour réduire les risques de transmission, c'est en gardant leurs volailles dans des enclos, jusqu'à la fin de la période migratoire.

D’après un reportage de Laurie Gobeil