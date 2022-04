Délais sur le tarmac : quand l’atterrissage ne met pas fin au voyage

Des délais pour le débarquement, les vérifications douanières et les mesures de santé publique forcent des passagers à demeurer à bord des appareils plusieurs heures après leur atterrissage. Certains s’impatientent et compliquent le travail des agents de bord déjà exaspérés par les délais.

Après deux longs vols de Delhi à Toronto via Amsterdam, Indraja Gugle était soulagée d'atterrir à l’aéroport Pearson. Mais le directeur de bord de son vol annonce qu’il est impossible de descendre de l’avion en raison du trop grand nombre de passagers en attente de vérification douanière dans le terminal.

Après un long voyage de Delhi, Indraja Gugle espérait rentrer chez elle à Hamilton rapidement. Photo : image: Indraja Gugle

Il faudra plus d’une heure avant qu’elle et les autres passagers soient autorisés à sortir de l’avion, par petit groupe.

La procédure est devenue monnaie courante à l’aéroport Pearson. Selon de nombreux témoignages de passagers, un syndicat qui représente des agents de bord ainsi que des informations recueillies auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence des services frontaliers du Canada ASFC ) et de l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto (Autorité aéroportuaire du Grand Toronto GTAA ) les délais à l’arrivée sont courants et perdurent parfois plusieurs heures.

En vertu du règlement sur la protection des passagers aériens, une compagnie aérienne doit fournir l’accès aux toilettes, de l’eau et de la nourriture aux passagers lorsque des délais surviennent.

Indraja Gugle affirme pourtant qu’elle était affamée et qu’aucune collation n’a été offerte aux passagers.

La Loi sur les transports exige aussi des compagnies aériennes qu’elles laissent sortir les passagers dans un délai de 3 h ou moins après l’arrivée. Il y a toutefois des exceptions.

« (Le règlement) ne s’applique pas au transporteur qui n’est pas en mesure de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier. » — Une citation de Office des Transports du Canada

Or, les délais actuels seraient, en partie du moins, dus aux délais pour le contrôle douanier ainsi qu’au nombre restreint de passagers autorisés à se trouver dans le terminal en même temps.

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto GTAA affirme dans une déclaration à Radio-Canada, que le temps moyen pour une vérification douanière avant la pandémie est de 30 secondes. La vérification du statut vaccinal et de l’utilisation de l’application ArriveCan entre autres auraient fait bondir cette moyenne qui s’établit aujourd’hui entre 1 et 2 minutes, toujours selon Autorité aéroportuaire du Grand Toronto GTAA .

Avec environ 30 000 passagers internationaux qui arrivent chaque jour à l’aéroport Pearson, chaque seconde compte et peut provoquer l’accumulation de délais selon les responsables de l’aéroport.

Le porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada ASFC Daryl Dalton souligne que le nombre de personnes autorisées à se trouver dans la salle où ont lieu les contrôles douaniers est déterminé en collaboration avec les autorités aéroportuaires, les autorités de santé publique et de sécurité contre les incendies.

Daryl Dalton de l'Agence des services frontaliers du Canada recommande aux passagers d'être bien préparés à leur arrivée. Photo : Radio-Canada

Pour que ce nombre reste contenu dans les limites définies, les passagers doivent donc demeurer à bord des appareils jusqu’à ce que l’espace nécessaire pour les accueillir soit libéré.

Si Indraja Gugle se souvient que les passagers de son vol sont restés calmes pendant l’attente, les agents de bord ont parfois affaire à des passagers exaspérés, voire agressifs.

« Après (...)10 h de vol, les gens sont fatigués, c'est moins facile de leur offrir du service à la clientèle. » — Une citation de Dominic Levasseur, porte-parole du syndicat CUPE

La situation est d’autant plus frustrante pour les agents de bord qui ne peuvent quitter l’appareil avant que tous les passagers soient sortis : leur salaire pour les heures travaillées au sol est significativement moins élevé que celui qu'ils perçoivent lors des heures passées en vol.

De plus, un retard important à l’arrivée peut mener à des retards pour un prochain départ ou encore à un changement d’équipage.

Un problème partout au pays

Dominic Levasseur, porte-parole du syndicat qui représente, entre autres, des agents de bord de la compagnie Air Transat, affirme que le problème ne se limite pas à l’aéroport de Toronto, mais touche, dans une moindre mesure, tous les aéroports internationaux au pays.

Il souligne que certains aéroports connaissaient déjà des engorgements aux douanes avant la pandémie, mais que les délais actuels sont du jamais vu. Toutefois, alors que des mesures de contrôle liées à la COVID-19 sont toujours en place aux frontières canadiennes, le temps de traitement des passagers peut effectivement s’avérer plus long au niveau des contrôles frontaliers, et ce, plus spécifiquement en période de pointe.

Les passagers peuvent patienter à l'intérieur de l'aérogare à l’aéroport Pierre-Élliot Trudeau à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À Montréal, les autorités aéroportuaires affirment toutefois gérer les délais de manière différente : Les passagers qui atterrissent à YUL ne demeurent pas à l’intérieur des avions lorsqu’il y a un achalandage élevé au niveau des arrivées internationales.

Changer les mesures de santé publique

L’autorité aéroportuaire du Grand Toronto affirme revendiquer auprès de Transport Canada et des autorités de santé publique provinciale et fédérale la simplification des obligations en matière de santé publique pour les passagers arrivant au pays pour éviter les engorgements et revenir à des temps de contrôle semblables à ceux d’avant la pandémie .

Parmi ces mesures, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto GTAA aimerait que les tests aléatoires effectués à l’arrivée soient déplacés à l’extérieur de l’aéroport dans la communauté.

« Idéalement, le Canada doit adopter un système de surveillance national qui reconnaît le statut des voyageurs entièrement vaccinés, qui ne restreint pas les mouvements des voyageurs et qui profère toujours un système d’alerte pour informer la Santé publique. » — Une citation de Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

La situation pourrait se complexifier davantage dans les prochains mois alors que l’industrie aérienne s’attend à une augmentation progressive du volume de passagers jusqu’à la saison estivale. L’aéroport Pearson estime qu’elle recevra alors jusqu’à 45 000 voyageurs internationaux par jour.

Le syndicat qui représente les agents de bord espère que les différents partenaires de l’industrie pourront d’ici là en venir à des solutions pour réduire les temps d'attente.

« Avec la saison estivale qui s’en vient, on espère qu’on pourra trouver des moyens pour que ce soit résolu. » — Une citation de Dominic Levasseur