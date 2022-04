Manifestation prévue à Montréal contre la venue du pianiste russe Daniil Trifonov à l’OSM

Accompagné de l’OSM, Daniil Trifonov interprètera mercredi et jeudi soir cinq œuvres au piano, dont le morceau Prière pour l’Ukraine et deux concertos composés par des Russes : Alfred Schnittke et Sergueï Prokofiev.

La communauté ukrainienne croit que ce n’est pas le bon moment pour inviter des artistes et des représentants de la culture russe au Canada , a expliqué Khrystyna Lastovetska en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Eugénie Lépine-Blondeau à l’émission Tout un matin. Cette Ukrainienne qui vit à Montréal depuis 2010 est membre du comité organisateur de la manifestation.

« Les représentants de la culture ukrainienne ont abandonné leurs instruments de musique et leur métier pour lutter pour la démocratie en Europe et protéger leur pays. Eux aussi ont du talent à partager avec le monde entier. » — Une citation de Khrystyna Lastovetska, coorganisatrice de la manifestation

Une position que partage Gregory Bedik, le président de l’association culturelle ukrainienne Saint-Volodymyr. Il y a un génocide en cours en Ukraine et faire la promotion la culture du pays qui commet le génocide, c’est comme verser de l’alcool sur une plaie pour la communauté ukrainienne , a-t-il déclaré, en entrevue, avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

J’aimerais que la politique soit séparée de la culture, mais ce n’est pas le cas, a-t-il souligné. La culture n’est pas immunisée contre la réalité du monde.

L’OSM se défend

Madeleine Careau, la cheffe de la direction de l’OSM, défend la décision de l’institution culturelle de maintenir ces deux spectacles alors qu’elle avait décidé de retirer le pianiste russe Alexander Malofeev de concerts qu’il devait donner avec l’OSM au début du mois de mars.

Quand on a posé ce geste, on était au tout début de l’invasion de l’Ukraine , a-t-elle expliqué, mercredi matin, en entrevue avec Patrick Masbourian à Tout un matin.

On a été unanimement condamnés par la presse internationale, a-t-elle ajouté. On n’avait jamais eu autant une mauvaise presse. En 22 ans que je suis à l’OSM, je n’avais jamais vu ça.

Après réflexion, l’OSM a donc décidé de conserver Daniil Trifonov dans sa programmation, qui est élaborée au moins un an à l’avance. On a voulu être sensibles par rapport à la communauté ukrainienne, mais on a peut-être été insensibles à notre communauté immédiate qui est la communauté musicale [en ne faisant pas jouer Alexander Malofeev en mars] , a-t-elle précisé.

La pianiste russe Alexander Malofeev Photo : Facebook/Alexander Malofeev

Daniil Trifonov trop silencieux?

Madeleine Careau a également mis en avant le fait que Daniil Trifonov vit aux États-Unis depuis 15 ans et que sa venue à l’OSM n’a aucunement été subventionnée par la Russie.

Pourquoi on garde les joueurs de hockey [russes] et qu’on bannirait les artistes? [...] Pourquoi on ferait une victime innocente – un artiste – pour sauver les victimes innocentes que sont les Ukrainiens?, a-t-elle dit. Il faut savoir faire la part des choses et donner une chance aux artistes de s’exprimer.

Gregory Bedik n’est pas du même avis. Daniil Trifonov est un pianiste extraordinaire, mais il n’a pas vraiment condamné la guerre ou le génocide en Ukraine. Il a exprimé sa tristesse et dit que les guerres étaient toutes tragiques, mais c’est loin de dire que la Russie est en train de commettre un génocide en Ukraine.

« Le silence est la preuve de l’acceptation de l’agression de l’Ukraine et de la violence qui y est propagée. » — Une citation de Gregory Bedik, le président de l’association culturelle ukrainienne Saint-Volodymyr

Khrystyna Lastovetska déplore également le manque de fermeté de plusieurs artistes russes dans leurs réactions à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La majorité des représentants de la culture russe ne se rendent même pas compte de ce qu’il se passe en Ukraine, a-t-elle affirmé. Ils ne reconnaissent pas cette guerre en tant que guerre. Ils disent que c’est un conflit pour ne pas prononcer le mot "guerre" .

Pour elle, la question d’accueillir Daniil Trifonov à Montréal se poserait différemment si le pianiste dénonçait clairement la politique de son pays. Le courage d’exprimer son désaccord avec la guerre, c’est le premier pas vers la responsabilisation collective.

Dénoncer prend un courage exceptionnel, renchérit Gregory Bedik. Mais pas plus que le courage démontré par les Ukrainiens pour se défendre contre l’agression.

Valery Gergiev déprogrammé

Toutefois, ces deux personnes représentant la communauté ukrainienne se montrent reconnaissantes envers l’OSM qui a changé le nom du concert et qui a ajouté Prière pour l’Ukraine au programme des concerts.

Madeleine Careau, cheffe de la direction de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) Photo : Radio-Canada

Madeleine Careau a annoncé mercredi matin que la venue de Valery Gergiev à l’OSM lors de la saison 2022-2023 était initialement prévue, mais que l’institution culturelle avait renoncé à inviter ce célèbre chef d’orchestre proche du Kremlin. Une tournée en Russie au menu de l’OSM pour sa prochaine saison a également été annulée.

« Les gens qui appuient le régime [de Poutine] ne viendront pas à l’OSM, à Montréal. » — Une citation de Madeleine Careau, cheffe de la direction de l'OSM