Mirabel obtient gain de cause contre TC Transcontinental

Le jugement de 50 pages a été rendu mercredi. La société TC Transcontinental, qui estime que la mesure porte atteinte [...] à la liberté d'expression garantie par les Chartes canadiennes et québécoises , a aussitôt déclaré par voie de communiqué qu'elle entendait contester la décision devant la Cour d'appel du Québec.

En cause : un règlement adopté en 2019 limitant la distribution de tout imprimé publicitaire. Il s'agissait à l'époque d'une première au Québec. Depuis, d'autres municipalités, comme Montréal, ont annoncé leur intention d'emboîter le pas.

Le règlement en question prévoit que la distribution d'imprimés publicitaires comme le Publisac soit interdite par défaut, à l'exception des résidents ayant expressément demandé à les recevoir en apposant un autocollant à cet effet sur leur porte ou sur leur boîte postale (opt in).

À l'inverse, TC Transcontinental réclame de pouvoir continuer à distribuer son Pulisac à tous les foyers, sauf à ceux ayant explicitement demandé de ne pas le recevoir (opt out). Cette façon de faire, soutient l'entreprise, est simple et efficace . À preuve, plus de 200 000 foyers québécois s'en prévalent , souligne-t-elle.

La fin du Publisac à Mirabel

Cette municipalité des Laurentides s'est réjouie de sa victoire en Cour supérieure jeudi. C’est un tournant majeur pour Mirabel comme pour les autres villes qui emboîteront le pas dans la réduction de la consommation de papier , a déclaré le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau, par voie de communiqué.

La Ville de Mirabel invite maintenant TC Transcontinental à cesser de contrevenir à la réglementation en contribuant à cette initiative écoresponsable .

L'entreprise fait valoir pour sa part que l'imposition d'un système opt in, qu'elle conteste depuis trois ans, mènerait à la fin de la distribution du Publisac à Mirabel .

Dans le contexte inflationniste actuel, et au moment où la population doit faire face à la hausse des prix sans précédent, la pertinence sociale et économique du Publisac est plus grande que jamais , plaide-t-elle dans son communiqué de mercredi.

En effet, le Publisac, en plus de donner accès à des rabais aux consommateurs, permet la distribution des journaux locaux à un coût avantageux, répond au besoin des commerçants d'attirer la clientèle en magasin et faire face aux géants du commerce en ligne, et génère des milliers d'emplois directs et indirects.

La Ville de Montréal réconfortée

Enfin, à Montréal, l'administration de Valérie Plante, qui entend elle aussi restreindre la distribution du Publisac à compter de 2023, a estimé que le jugement de la Cour supérieure traduit bien la volonté des citoyens et des municipalités d’accélérer la transition écologique, pour laquelle la réduction à la source joue un rôle central .

La mairesse affirme qu'environ 800 000 circulaires et autres publicités non sollicitées arrivent aux portes des habitations montréalaises chaque semaine, ce qui représente plus de 41 millions de circulaires par année qui se retrouvent dans les sites de recyclage et les dépotoirs. La Ville de Montréal vise le zéro déchet d'ici 2030.

Le changement de politique à l'égard des imprimés publicitaires, qui était déjà dans les cartons de Projet Montréal lors de son premier mandat, de 2017 à 2021, a été annoncé la semaine dernière. Il prévoit en outre que le Publisac devra maintenant être en papier plutôt qu'en plastique.

Avec les informations de Gabrielle Proulx