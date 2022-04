Les bâtiments zéro émission nette se multiplient au Canada

De nombreux experts estiment qu’il faudra moderniser les vieux édifices plus rapidement que ce que prévoit le gouvernement fédéral, un objectif qui nécessitera d’importants investissements, comme l’indique un récent rapport de la Banque Royale.

Martin Sing, chef d'équipe en développement durable chez WSP Canada, constate de son côté un engouement de plus en plus prononcé pour ce type de projets.

C'est toujours les gouvernements et les institutions publiques qui semblent mener la charge. Dans le secteur privé, que ce soit la construction résidentielle ou commerciale, la tendance suit de ce côté-là , affirme-t-il.

Martin Sing est chef d'équipe en développement durable et efficacité énergétique chez WSP Canada, à Ottawa. Photo : WSP Canada

M. Sing ajoute que la Colombie-Britannique et la Ville de Toronto, notamment, ont implanté des règlements qui leur permettent d’imposer aux constructeurs des exigences encore plus strictes que celles du code d’efficacité énergétique canadien.

« On voit une accélération assez rapide de l’intérêt pour les bâtiments net zéro. » — Une citation de Martin Sing, chef d’équipe en développement durable chez WSP Canada

Le spécialiste travaille notamment à rendre carboneutre l’emblématique édifice principal du Parlement canadien, à Ottawa. Il s’agissait de l’immeuble le plus énergivore et d’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du portefeuille de Services publics et Approvisionnement Canada.

Selon le ministère fédéral, les fenêtres seront remplacées par des modèles plus écoénergétiques, tout en préservant le caractère patrimonial du bâtiment. Recouvrir les cours intérieures de toits en verre et remplacer l’amiante par de l’isolant bien plus performant permettra de réduire considérablement les pertes de chaleur.

Des dizaines d’autres édifices gouvernementaux ou parapublics à l’échelle du pays subissent aussi une telle transformation. C’est le cas de la municipalité d’Argyle, en Nouvelle-Écosse, qui s’est dotée l’an dernier d’un bâtiment net zéro équipé d’un parc de panneaux solaires.

L'Office de protection de la nature de Toronto (Toronto and Region Conservation Autority TRCA ) aura lui aussi un nouvel édifice carboneutre construit presque complètement à partir de bois, qui comprendra aussi un toit vert, un système de récupération des eaux pluviales et des cheminées solaires qui pourront générer 5 % de l’électricité du bâtiment.

Selon les architectes, les émissions carboniques et les coûts d’exploitation de l’immeuble seront réduits de moitié. Les employés de l’agence pourront intégrer leurs nouveaux espaces de travail dès septembre.

Le nouvel immeuble carboneutre de l'Office de la protection de la nature de Toronto et de la région devrait ouvrir ses portes cet automne. Photo : ZAS Architects

Un exemple à suivre, avec quelques bémols

Le plus grand bâtiment net zéro et carboneutre au pays est le Joyce Centre for Partnership and Innovation du Collège Mohawk, à Hamilton, en Ontario.

Grâce à ses quelque 2000 panneaux solaires, ce bâtiment a produit plus de 665 000 kWh d’électricité l’an dernier, alors qu’il n’en a consommé que 376 000 kWh. Le surplus d’énergie a servi à alimenter d’autres édifices du campus.

« Nous avons pu démontrer que ça se fait. Nous avons été chefs de file. » — Une citation de Tony Cupido, chaire de recherche sur les technologies des bâtiments durables, Collège Mohawk

Il note cependant que le Joyce Centre n’était pas utilisé à sa pleine capacité l’an dernier en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie. Le bâtiment compte aussi très peu de prises de courant, ce qui peut sembler moins pratique pour les étudiants et les visiteurs.

C'est devenu une habitude de s'asseoir et de brancher son téléphone et son ordinateur. Nous encourageons nos étudiants à penser un peu différemment lorsqu’ils sont dans cet espace , affirme M. Cupido.

Près de 2000 panneaux solaires sont aménagés sur le toit du Joyce Centre for Partnership and Innovation, au Collège Mohawk. Ces modules photovoltaïques permettent de combler les besoins énergétiques du bâtiment. Photo : Collège Mohawk

Il propose aux gens de recharger leurs appareils lors des périodes creuses, ce qui est aussi moins coûteux, et de ménager leur batterie au cours de la journée.

L’établissement postsecondaire envisage maintenant de moderniser d’autres bâtiments – y compris l’aile E, qui abrite sa faculté de génie – s’il est en mesure d’obtenir des subventions.

Le secteur privé emboîte le pas

Le promoteur torontois Dream Unlimited est l’un des joueurs du secteur privé au pays qui mène la charge. Il rénove une trentaine d’immeubles en copropriété et tours de bureaux en Ontario et en Saskatchewan afin de les rendre net zéro .

L’entreprise a d’ailleurs annoncé, en décembre dernier, qu’elle compte atteindre cet objectif pour l’ensemble de ses activités et des nouveaux projets de construction d’ici 2035.

L'immobilier est responsable d'environ 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, affirme son porte-parole Michael Cooper. Il n'a jamais été aussi urgent d'agir.

Dream Unlimited compte rénover un édifice au 366 rue Bay, en plein cœur du quartier financier de Toronto, en vue de le rendre carboneutre et plus économe en énergie. Photo : Dream Unlimited

Éric Turcotte, urbaniste et associé principal chez Urban Strategies à Toronto, affirme que l’investissement en vaut la chandelle. Les économies potentielles sont significatives, selon lui, compte tenu de la durée de vie moyenne des bâtiments d’une cinquantaine d’années.

« Oui, ça peut coûter plus cher aujourd'hui, mais lorsqu'on voit, par exemple, le coût de l'énergie qui continue d'augmenter et puis on étale ça, il y a des bénéfices à long terme. » — Une citation de Éric Turcotte, urbaniste et associé principal, Urban Strategies

Lisa Bate, directrice et cheffe en développement durable chez B+H Architects, affirme que les différences de coût entre un projet net zéro et un projet qui ne l’est pas sont négligeables.

Elle a notamment contribué à la conception et à la construction du Joyce Centre, au Collège Mohawk, qui devait coûter 54 millions $ au départ. Grâce aux améliorations apportées sur le plan énergétique, la facture est finalement descendue à 50 millions, affirme Mme Bate.

Il est possible de faire les deux : on peut économiser de l’énergie tout en sauvant de l’argent, lance l’experte. On a souvent l’impression que les solutions vertes coûtent plus cher.

Lisa Bate, directrice et cheffe en développement durable chez B+H Architects Photo : Andrew Williamson

Qui va payer la note?

La ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland accorde relativement peu de place à l’environnement dans son budget, déposé plus tôt ce mois-ci, à part un investissement dans la transition vers les véhicules électriques et une bonification du crédit d’impôt pour le captage et le stockage de carbone.

Sur le plan des bâtiments, qui est pourtant une partie intégrante du plan vert des libéraux, aucun nouveau financement n’est débloqué pour la construction d’édifices zéro émission nette et la rénovation de bâtiments existants.

Mme Bate, de la firme B+H Architects, affirme qu’il faudra complètement éliminer l’utilisation d’énergies fossiles au profit de sources renouvelables afin d’atteindre les objectifs du gouvernement Trudeau. Ces changements au réseau électrique nécessiteront des milliards de dollars en investissements du secteur public et privé, souligne-t-elle.