Opération déminage en Ukraine

Envoyé spécial

Tandis que les combats font rage dans l’est de l’Ukraine, des démineurs sont déjà à l'œuvre dans la région libérée de Kiev. Il faut se débarrasser non seulement des munitions non explosées et des mines laissées par les Ukrainiens mais surtout des explosifs et des pièges laissés délibérément sur place par les soldats russes lors de leur retraite.