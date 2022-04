Inondations : Kashechewan prône l’évacuation dans une zone surélevée de son territoire

Selon Wilbert Wesley, directeur de la gestion des urgences du Conseil Mushkegowuk, cette option, mise en place en 2020 pour éviter la propagation de la COVID-19, a bien été reçue par la communauté.

Les résidents ont dû quitter leur communauté plusieurs fois dans les dernières années en raison des inondations.

Plusieurs municipalités, dont Kapuskasing, Cochrane et Val Rita-Harty, sont prêtes à accueillir des résidents de Kashechewan ou d’autres Premières Nations si une évacuation générale devenait nécessaire.

Un avis de perspective de crues pour la rivière Albany a été publié par le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts le 19 avril.

M. Wesley rappelle qu’en plus des crues printanières, les feux de forêt et la fumée qui s’en dégage pourraient forcer de telles évacuations.

Le Conseil Mushkegowuk surveille de près l’épaisseur de la glace et le niveau des cours d’eau de la région, dont les rivières Albany et Attawapiskat, affirme Wilbert Wesley.

La glace est particulièrement épaisse cette année, selon Guylain Baril, directeur général de la Ville de Kapuskasing.

M. Wesley explique que lui et son équipe utilisent les données de la province ainsi que des hélicoptères pour mener les activités de surveillance.

Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Nous avons embauché des personnes qui connaissent bien la rivière, précise-t-il.

Le Conseil Mushkegowuk fait notamment appel aux aînés, qui ont une longue expérience en ce qui concerne les crues printanières et le comportement des rivières.

Wilbert Wesley croit par ailleurs que le nouveau jeune chef de Kashechewan, Gaius Wesley, et la nouvelle grande cheffe du Conseil Mushkegowuk, Alison Linklater, seront en mesure de bien gérer les situations d’urgence.

Ceux-ci ont récemment succédé à Leo Friday et Jonathon Solomon, respectivement.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le porte-parole du ministère du Solliciteur général, Brent Ross, indique que la province est prête.

« Le gouvernement ontarien, à travers Gestion des situations d’urgence Ontario (GSUO) et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, est préparé à soutenir les communautés »

Il précise que Gestion des situations d’urgence Ontario GSUO commence les démarches auprès des municipalités et des Premières Nations dès janvier pour planifier l’accueil d’évacués pendant la saison des inondations ou celle des feux de forêt.

Le gouvernement fédéral, qui partage avec les provinces les compétences liées aux Premières Nations, a aussi un rôle à jouer dans les évacuations.

Depuis 2020, Services aux Autochtones Canada (SAC) a accordé du financement au Conseil tribal de Mushkegowuk pour le recours à deux coordonnateurs de la gestion des urgences , rappelle Maddy Warlow, porte-parole de ce ministère.

« Services aux Autochtones Canada SAC travaille en étroite collaboration avec les Premières Nations vivant le long de la côte de la baie James et de la baie d'Hudson, y compris la Première Nation de Kashechewan, la province de l'Ontario et d'autres partenaires pour aider les communautés à se préparer et à réagir à d'éventuelles inondations. »