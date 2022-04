Gatineau écartée du programme de Québec : la déception se fait sentir en Outaouais

Gatineau possède pourtant un aéroport dont les infrastructures ont été considérablement améliorées dans les dernières années. L’Aéroport exécutif de Gatineau (AEG) fait cependant face à un adversaire de taille : l’Aéroport international d’Ottawa, accessible de Gatineau en 20 minutes de voiture, et même bientôt, par le train léger d’OC Transpo.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, s’est montrée très déçue de l’absence de Gatineau dans le nouveau programme québécois qui a pour but de rendre plus abordable le transport de personnes par avion entre les régions du Québec qui sont peu ou pas desservies par les compagnies aériennes.

France Bélisle lors de la séance du conseil municipal du 12 avril (archives) Photo : Radio-Canada

C’est louable de la part du gouvernement du Québec d’être capable d’inciter le transport aérien. Maintenant, c’est déplorable que Gatineau n’ait pas de ligne aérienne , a tranché Mme Bélisle, en mêlée de presse mercredi matin.

Elle s’en remet à la direction générale et au Conseil d’administration de l’Aéroport exécutif de Gatineau AEG pour entamer des démarches en vue de séduire un transporteur.

« Si un tarif comme celui-là peut peut-être inciter à un retour d’une ligne, je le souhaite. Tant mieux. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Le directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, estime que Gatineau doit retrouver la place économique qui lui revient, et une desserte aérienne est selon lui essentielle.

On a le droit d’avoir notre part du gâteau, et c’est terminé le temps où Gatineau retournait à la maison bredouille sans réclamer sa part , martèle M. Bisson. Pour lui, l’heure est à la revendication.

Le directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson (archives) Photo : Radio-Canada

On aurait pu à tout le moins prévoir Gatineau dans cette enveloppe-là , afin de rendre cette liaison possible lorsqu’un transporteur se manifeste, poursuit M. Bisson.

Le transport aérien à Gatineau

Il existait bel et bien auparavant une desserte aérienne de Gatineau vers Québec. Il y a cependant plusieurs années qu'elle a été annulée, en raison d’une difficile compétition.

Les transporteurs aériens avec qui on faisait affaire avaient une difficulté à rentabiliser leurs opérations. [...] Nous, on ne voulait pas subventionner un transporteur. On n’en avait pas les moyens , soutient Gilles Lalonde, directeur général de l’Aéroport exécutif de Gatineau AEG , et qui croit que la liaison Gatineau - Québec doit être privilégiée.

« Il y a d’autres transporteurs régionaux de l’Ontario qui veulent venir vers la région de la Capitale-Nationale qui, peut-être, ne peuvent pas se permettre les frais. » — Une citation de Gilles Lalonde, directeur général de l’Aéroport exécutif de Gatineau

Cependant, il existe un obstacle de taille à un tel projet. Tant qu’il n’y a pas une demande de scanning, on ne peut pas vraiment espérer concurrencer Ottawa , lance Gilles Lalonde. Le scanning fait référence aux équipements de sécurité nécessaires au transport massif et régulier de passagers, une infrastructure absente de l’Aéroport exécutif de Gatineau AEG .

Il admet du même souffle qu’une subvention à l’achat de billets pourrait inciter un transporteur à décoller de Gatineau.

Avec les informations de Nathalie Tremblay