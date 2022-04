Le film Norbourg rappelle de mauvais souvenirs à un Sherbrookois

Ce sont de mauvais souvenirs. J'ai eu la chance de récupérer une bonne partie de mon argent , raconte-t-il.

Ça a changé notre vie, mais on s'est dit "on s’en va ailleurs et on continue à travailler" , ajoute-t-il.

En 2005, comme plus de 9 000 petits investisseurs, Pierre Gravel a découvert avec stupeur la fraude dont il a été victime. En 2009, l'ex président-directeur général de Norbourg Vincent Lacroix a plaidé coupable à 200 chefs d'accusation de fraude, de complot, de fabrication de faux document et de blanchiment d'argent.

Le film Norbourg s'intéresse à la mécanique derrière cette machination et au rôle crucial qu'a joué Éric Asselin, le bras droit de Vincent Lacroix, dans ce qui demeure l’un des plus importants scandales financiers de la province.

« Ça [le film] montre comment tout ça était pensé pour flouer tout le monde. » — Une citation de Pierre Gravel, victime de l'affaire Norbourg

Il faut que les gens comprennent la complexité de tout ça. C’est important de s’informer avant de faire des investissements de n’importe quel niveau qu’ils soient. Je pense que beaucoup de monde a déjà oublié Norbourg, sauf ceux qui ont été floués , constate M. Gravel.

Une scène du film « Norbourg », de Maxime Giroux Photo : Entract Films

Extrêmement difficile

Le film du réalisateur Maxime Giroux agit donc comme un important rappel aux yeux de Pierre Gravel.

Les années où ça s'est déroulé, ça a été extrêmement difficile. Difficile dans la relation de couple, car ça brasse beaucoup de choses, mais aussi dans la confiance au niveau des gens , se remémore-t-il.

Le couple a traversé la tempête. Pierre Gravel peut à présent remettre les choses en perspective.

Aujourd’hui, on vit une guerre à la télévision tous les jours. C’est encore beaucoup plus important que ce que j’ai pu vivre lors de l’affaire Norbourg , remarque-t-il.

Il invite maintenant le public à aller voir le film lorsqu'il sera sorti au cinéma.

Allez voir ça. Si ce n’est pour regarder un bon film, au moins pour se sentir soulagé que finalement, à la fin, on a réussi à stopper cette fraude-là , recommande-t-il.

Avec les informations de Guylaine Charette