Début de saison surprenant pour le FC Edmonton

L’équipe de la capitale albertaine a récolté deux matchs nuls à ses deux premières sorties.

Les deux équipes nous ont sous-estimés et on les a surpris , affirme l’attaquant Wesley Thomas Lanca Timoteo, qui a préparé le but égalisateur lors du premier match face au FC Valour de Winnipeg.

Il faut admettre que les attentes envers le FC Edmonton sont limitées, du moins en début de saison, car l’équipe doit faire face au plus grand défi de son histoire.

En décembre, les propriétaires Dave et Tom Fath ont décidé de se retirer, laissant l’équipe orpheline. Après quelques semaines d’incertitude, c’est la ligue qui a pris en main le contrôle de la formation, dans l’attente de trouver un acquéreur.

Les contrats de tous les joueurs ont été résiliés et l’entraîneur-chef Alan Koch a dû repartir à zéro pour bâtir une formation en mesure de rivaliser avec les autres équipes du circuit.

Ce n’est pas une tâche facile, car la ligue doit autoriser chaque décision et chaque dépense, incluant la signature de contrats.

Le FC Edmonton ne peut offrir que des contrats au salaire minimum et n'est autorisé à s'entendre qu'avec de jeunes joueurs. Seulement 2 des 20 porte-couleurs de l'équipe ont plus de 25 ans.

Plutôt que de commencer les entraînements avec les membres de l’équipe dès le mois de janvier, le FC Edmonton a tenu de nombreux essais afin de pouvoir trouver des joueurs pour la saison.

Les entraînements sérieux n’ont donc débuté qu’au début du mois d’avril, ce qui fait qu’Edmonton accuse un important retard sur les autres équipes de la ligue.

L'entraîneur-chef Alan Koch est très satisfait des deux premiers matchs des siens. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Alan Koch est réaliste, il sait que son équipe ne remportera pas le championnat cette saison, mais il croit avoir réussi à rassembler un bon groupe de joueur et il est plus que satisfait de ce qu’il a vu lors des deux premières parties.

Nous sommes déjà affamés pour de meilleurs résultats , mentionne-t-il, nous avons suffisamment bien joué pour pouvoir remporter ces deux matchs, mais nous étions aussi très près de les perdre.

Il a particulièrement aimé le fait que son équipe n’a jamais abandonné, même si elle tirait de l’arrière dans les deux matchs. Selon lui, cela démontre une grande force de caractère.

Après quelques semaines à s’entraîner ensemble, les joueurs apprennent à se connaître, mais ce qui impressionne le plus l’entraîneur-chef, c’est à quel point les joueurs jouent les uns pour les autres.

« Les joueurs écoutent, absorbent les informations et s’entraident ensuite sur le terrain. » — Une citation de Alan Koch, entraîneur-chef, FC Edmonton

Tous les joueurs sont plus ou moins dans la même situation, car ils sont jeunes joueurs et veulent prouver qu’ils sont en mesure de jouer au soccer professionnel.

Même s’ils sont en quelque sorte en compétition les uns contre les autres, ils comprennent que la saison sera longue et qu'ils auront tous un rôle à jouer à un moment ou un autre , observe Alan Koch.

Regardez , ajoute-t-il en pointant vers les joueurs qui s’amusent avec des ballons, l’entraînement est terminé depuis 25 minutes et la majorité des joueurs sont encore ici et s’amusent. C’est un signe qui ne ment pas.

Une promesse aux supporteurs

Wesley Thomas Lanca Timoteo est conscient que l’équipe devra faire face à de nombreux défis cette saison, mais il fait une promesse aux amateurs de soccer d’Edmonton.

On va toujours tout donner jusqu’à la fin, comme on l’a démontré lors des deux premiers matchs. On promet un bon spectacle et qu’on va lutter jusqu’à la 90e minute. En retour, on espère qu’ils seront derrière nous comme ils l’ont aussi fait lors des deux premiers matchs , dit-il.

Wesley Thomas Lanca Timoteo croit que le FC Edmonton a été sous-estimé par ses adversaires. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Après deux matchs à domicile dans des conditions difficiles en raison de vents violents lors du premier match et de la neige lors du deuxième l’équipe disputera une première rencontre à l’étranger en affrontant le Forge FC samedi à Hamilton.

Ce sera un test important, car pour beaucoup de nos joueurs il s’agit d’un premier match sur la route chez les professionnels. Ce sera une bonne occasion de voir comment certains se comportent dans un environnement plus hostile , affirme Alan Koch.

Le FC Edmonton sera de retour à domicile pour un affrontement contre le Pacific FC le mercredi 27 avril, puis reprendra la route en direction d’Halifax pour un match face au HFX Wanderers le samedi 30 avril.