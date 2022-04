Le camping du Lac de l’Est à Mont-Carmel fermé pour l’été... au moins

Près d’une centaine de campeurs saisonniers ont appris qu'ils devront démanteler leurs installations d’ici le 23 juin au camping du Lac de l’Est, à Mont-Carmel. La Municipalité a décidé de fermer l’infrastructure pour au moins un an, ce qui a suscité de nombreuses réactions de la part de citoyens et d'utilisateurs du site.

Au mois de mars dernier, la Corporation de développement de Mont-Carmel, qui gérait le camping depuis plus de dix ans, a pris la décision de mettre fin à l’entente de gestion qu’elle avait avec la Municipalité, propriétaire du site.

Dans une résolution adoptée en séance extraordinaire le 11 avril, les élus ont indiqué que le retrait de la Corporation de développement de Mont-Carmel et la vétusté des installations, qui n’ont jamais été réhabilitées convenablement , forçaient la fermeture du camping.

Or, le président de la Corporation de développement de Mont-Carmel, Denis Lévesque, refuse que son organisme porte le blâme de cette fermeture. Il dit avoir demandé une aide financière à la Ville il y a plusieurs mois. Mais ces demandes n'ont pas été acceptées par les élus.

Il y a des infrastructures désuètes et on n’était plus capable d’assurer une qualité de service, qui s’était détériorée au cours des dernières années , explique M. Lévesque.

« Ça fait deux ans et plus qu’on explique au conseil municipal qu’il doit investir dans le camping, que c’est nécessaire. » — Une citation de Denis Lévesque, président de la Corporation de développement de Mont-Carmel

La plage, le casse-croûte, le débarcadère et les autres activités demeureront ouverts à la population cet été. Photo : Facebook/Camping et plage du Lac de l'Est

Il ajoute que la Corporation était tenue à bout de bras par des bénévoles, et qu’ humainement parlant, elle ne pouvait plus assumer cette gestion-là . Denis Lévesque estime avoir tout fait pour que ce problème se règle harmonieusement.

Du mécontentement, mais des promesses de renouveau

La Municipalité de Mont-Carmel reprend ainsi la gestion du camping et veut profiter des prochains mois pour évaluer les travaux qui sont à faire sur le site pour en assurer la pérennité.

Sur les réseaux sociaux, des résidents et des usagers du camping ont déploré l’annonce de cette fermeture, et le fait que la Municipalité n’ait pas consulté ou averti la population avant ce printemps.

Le maire de Mont-Carmel, Pierre Saillant, convient que l’annonce est survenue quelques semaines à peine du début de la saison estivale.

Je sais que c’est peut-être tard, mais à un moment donné, l’année passée, on avait averti les saisonniers qu’il y allait avoir du changement l’année prochaine , affirme M. Saillant.

Le maire de Mont-Carmel, Pierre Saillant Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Selon lui, d'importants travaux doivent être effectués notamment pour empêcher les rejets d'eaux usées dans le lac. C’est un système qui date de 40 ans et qui pète de partout , dit-il.

Il pourrait s’écouler quelques années avant que ces travaux ne soient réalisés, laisse entendre M. Saillant. Tout dépendra des subventions gouvernementales, indique-t-il.

On veut faire un beau camping 2.0, et notre objectif, aussi, c’est d’avoir une place pour les quatre saisons. On a des motoneiges, des quatre-roues, des clubs qui se lamentent qu’ils n’ont pas de place où coucher. Il faut penser à tout ça en même temps.

Le maire de Mont-Carmel compte sur la fidélité d’une majorité de saisonniers très attachés à l’endroit, et espère les voir revenir une fois que les travaux seront terminés.

La plage, le casse-croûte, le débarcadère des embarcations et les autres activités demeureront ouverts à la population cet été.

D’après les informations de Patrick Bergeron