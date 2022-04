Violence armée : le premier ministre Doug Ford ne compte pas bannir les armes de poing

J’ai été très clair quant à mon point de vue. On a investi 185 millions de dollars pour lutter contre les gangs de rue et les armes à feu. Il faut continuer à soutenir et à financer la police, c'est ça que nous devons faire , a dit le premier ministre lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a annoncé un projet de 40 000 condos en banlieue de Toronto.

Selon Doug Ford, la proposition des libéraux, qui ont indiqué leur intention d'interdire la vente, la possession, le transport et l'entreposage des armes de poing, ne s’attaque pas au cœur du problème, car les armes à feu arrivent illégalement par la frontière .

Le premier ministre estime également que les sanctions actuelles données aux contrevenants ne sont pas assez sévères.

Quand on arrête des gens, on ne peut pas se contenter de leur donner une petite tape sur les doigts [...] Il faut des peines plus sévères , a-t-il ajouté.

Des approches imparfaites selon un expert

Le professeur en criminologie à l’Université d’Ottawa Irvin Waller dénonce l’approche du gouvernement, qui selon lui n'est pas efficace.

Les arrestations et les punitions, ça n’a jamais fonctionné aux États-Unis et ça ne va jamais fonctionner ici non plus , juge-t-il.

Mais, selon lui, ni le plan des Libéraux ni le plan de Doug Ford ne vont diminuer le nombre d’homicides à Toronto , car bannir les armes, alors qu’on est près de la frontière avec les États-Unis, ça ne va pas [réduire] le nombre d’armes à feu qui seront importées illégalement .

M. Waller croit que de nouveaux programmes communautaires sont nécessaires pour lutter contre la violence armée, notamment pour mieux outiller la population. Un avis partagé par Louis March, le fondateur du mouvement Zero Gun Violence.

Impliquer la communauté

Louis March estime que les policiers ne peuvent pas à eux seuls régler le problème de la violence armée et que les solutions proposées par Doug Ford n’ont pas fonctionné, car la crise est en train d’empirer à l’heure actuelle . Depuis le début de l’année, plus de 55 personnes ont été blessées ou ont perdu la vie dans des incidents impliquant des armes à feu dans la Ville Reine, selon des statistiques de la police de Toronto.

Le gouvernement doit interagir avec les communautés de façon significative et les impliquer , explique l’activiste, qui estime que le travail des intervenants communautaires aide à prévenir la violence.

Louis March est le fondateur du mouvement Zero Gun Violence, qui vise à éradiquer la violence armée dans la grande région de Toronto. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario a affirmé mardi que la chef du parti, Andrea Horwath, réclame depuis longtemps des mesures similaires à celles mises de l’avant par les libéraux et a critiqué le fait que ces derniers ne les ont pas mises en place lorsqu’ils étaient au pouvoir.

Avec des informations de CBC et Andréane Williams