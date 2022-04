Translink précise les 10 premières années de son plan pour le Grand Vancouver en 2050

Translink a précisé mercredi en conférence de presse ses projets et investissements prioritaires pour les dix premières années de son plan 2050. Les objectifs comprennent le doublement du nombre d’autobus et la construction de 450 kilomètres de nouvelles pistes cyclables séparées de la circulation.

Pour le président-directeur général de Translink, Kevin Quinn, il s’agit de rendre les déplacements dans la région plus pratique, fiables, abordables, sûrs, confortables et libres d'émissions carbone .

Il explique également qu’il faut trouver des solutions face aux changements climatiques, à la crise croissante de l'abordabilité du logement, à la croissance de la population et à la congestion routière.

Translink souhaite développer 170 km de voies rapides grâce à un maximum de 11 corridors réservés aux autobus, dont 9 spécifiquement dédiés à des autobus express à zéro émission.

Translink envisage également d’agrandir le SkyTrain jusqu’à l’Université de la Colombie-Britannique. (Archives) Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Pour ces 10 prochaines années, l'accent est mis sur des infrastructures pour le service d’autobus express, un changement de cap qui nécessitera de discuter avec le milieu des affaires et de travailler avec différents partenaires.

Selon le président du Conseil des maires du Grand Vancouver, Jonathan Côté, ces autobus express peuvent vraiment être un service de transport en commun rapide de haute qualité [...] très différent [du] service d'autobus traditionnel .

Une augmentation de 60 % du service HandyDART est également prévue afin de répondre à la future demande et pour fournir un service 24 heures sur 24. Le plan prévoit aussi la construction de réseaux cyclables dans chaque centre urbain et la création de 200 nouveaux casiers à vélos et de 6 nouveaux stationnements pour vélos.

Consultation publique jusqu'au 4 mai

Gwendal Castellan, membre de l’association HUB Cycling, se dit optimiste et trouve les priorités de ce plan encourageantes . Il pense que les autobus express aideront les Vancouvérois à se déplacer.

« Moi, en tant que cycliste, je veux vraiment voir des investissements qui font en sorte que les pistes cyclables soient accessibles pour tous, pour les personnes les plus vulnérables. » — Une citation de Gwendal Castellan, membre, HUB Cycling

À ce jour, Translink ne dévoile aucun chiffrage de ces investissements, mais assure que des investissements significatifs seront nécessaires pour ce plan audacieux , et qu'il faudra repenser le financement de tels projets.

Translink envisage également d’agrandir le SkyTrain jusqu’à l’Université de la Colombie-Britannique, de construire une voie téléphérique pour accéder à l’Université Simon Fraser ainsi qu’une voie rapide pour accéder à la rive nord de Vancouver.

Affiche du plan décennal de TransLink lors d'une conférence de presse à Vancouver le mercredi 20 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Le président du Conseil des maires du Grand Vancouver, Jonathan Côté, croit qu'il faut reconnaître la croissance en cours partout dans la région et offrir des options de transport dans toutes les parties de Metro Vancouver , tout en sollicitant le concours des trois niveaux de gouvernement.

Le public est appelé à partager son avis sur ce projet, en ligne et en anglais  (Nouvelle fenêtre) , jusqu’au 4 mai. Le plan sera ensuite revu, sur la base de ces avis, et soumis au conseil municipal, avec comme objectif un début de mise en œuvre dans les deux prochaines années.

Avec les informations de Francis Plourde et Wildinette Paul