Transport aérien régional : des entreprises restent sur leur faim

Au lendemain de l’annonce du gouvernement du Québec sur le transport aérien régional, des directeurs de Chambres de commerce de l’Est-du-Québec restent sur leur faim et se demandent comment l’enveloppe sera partagée.

Sur la Côte-Nord, la directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles–Uashat mak Mani-utenam, Jessica Bélisle, aurait aimé que les entreprises et les organismes aient accès à ces billets, et non seulement les particuliers.

En tant qu’organisation, en tant qu’entreprise, de ne pas pouvoir bénéficier de ce tarif-là [est décevant]. D’un autre point de vue, de privilégier le citoyen, ça peut être une bonne chose dans le sens qu’on veut attirer de la nouvelle main-d'œuvre et qu'on veut attirer des gens de l’extérieur , dit Mme Bélisle.

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam, Jessica Belisle (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le plan prévoit 261 millions de dollars sur 5 ans et servira en partie à subventionner des allers-retours à un coût maximum de 500 $ pour près d'une trentaine de liaisons provinciales. Les billets sont principalement destinés aux visiteurs et aux particuliers dans l’objectif de stimuler les voyages vers les régions tout au long de l’année.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette, Guillaume Sirois, espère aussi que les petite et moyenne entreprise PME qui veulent envoyer des employés dans d’autres régions puissent avoir accès aux billets à 500 $ et moins.

Avec la pénurie de main-d'œuvre, c’est un besoin qu’on a de pouvoir déplacer nos travailleurs. Ça serait important que ça soit disponible aussi pour les petite et moyenne entreprise PME , explique M. Sirois.

Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette (archives). Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Du côté de l’industrie touristique de l’Est-du-Québec, le nouveau plan de relance du transport aérien régional a été relativement bien reçu dans les communautés.

Mais encore faut-il que ces régions soient en mesure de les loger et que ces personnes puissent ensuite se déplacer sur le territoire.

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie, croit qu’il va y avoir une hausse de l’achalandage dans les aéroports de la région avec les billets à 500 $.

Paul Lavoie est directeur général de Tourisme Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

L’offre des véhicules de location n’est pas suffisante [pour accueillir ces nouveaux touristes] , dit M. Lavoie. Selon lui, il y aura un défi logistique pour accueillir ces visiteurs, notamment pour les services de véhicules de location et de taxis.

M. Lavoie estime toutefois que l’offre et la demande vont s'équilibrer et que les véhicules de location seront disponibles.

Concernant l’accueil des touristes dans l’Est-du-Québec, Guillaume Sirois reste optimiste.

Avoir plus de visiteurs, c’est un heureux problème. Au bout de la ligne, ça veut juste dire qu’on aura plus de visiteurs , lance M. Sirois.

Dans l’Est-du-Québec, plusieurs questions restent sans réponse, notamment sur le nombre limite de billets d’avion à 500 $, selon la formule du premier arrivé, premier servi .

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et Félix Lebel