Immobilier : pourquoi les vendeurs choisiraient-ils de divulguer les offres reçues?

Rendre [la divulgation des offres] facultative pour les vendeurs n'a pas de sens , selon Sung Lee, expert en prêts hypothécaires chez Ratesdotca. Il assure que les vendeurs ne choisiront jamais de rendre le processus transparent.

Ross Romano, ministre ontarien des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, et le premier ministre Doug Ford. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L’annonce faite mardi par Ross Romano, ministre ontarien des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, représente un changement pour le marché de l’immobilier de la province, qui est aux prises avec une flambée des prix qui en inquiète plusieurs.

Lorsqu’une maison ou un condo est mis en vente, les acheteurs potentiels font des offres. Celles-ci ne sont pas divulguées par le vendeur, un processus d’offres dit à l’aveugle .

Or, à partir du 1er avril 2023, les vendeurs ontariens auront le choix : ils pourront mettre une maison en vente à l’aide d’un processus transparent - les offres sont publiques, comme aux enchères - ou à l’aveugle.

De plus, certains pays imposent le processus transparent, mais les résultats ne sont pas concluants là non plus, selon un chercheur.

Faire augmenter la valeur de chaque offre

Dans le contexte du marché immobilier d'aujourd'hui, [...] personne ne choisira d'avoir un processus d'offres ouvert s'il y a encore la possibilité d'avoir un processus d'appel d'offres à l'aveugle , selon Lesli Gaynor, représentante aux ventes pour Forest Hill, une agence immobilière de Toronto.

Elle explique que le processus à l’aveugle permet aux agents d’immeuble de faire augmenter la valeur de chaque offre sur la table en les rejetant toutes. Elles reviendront, majorées , dit-elle.

« Les [vendeurs] vont rester avec la vente à l'aveugle car cela peut produire un prix de vente plus élevé. » — Une citation de Lesli Gaynor, représentante aux ventes

M. Lee abonde dans le même sens. Les enchères à l'aveugle profitent aux vendeurs, pas aux acheteurs. Si l'objectif est de créer de la transparence, cela devrait être obligatoire.

Le chef du Parti vert de l'Ontario, Mike Schreiner, s'est lui aussi prononcé contre les nouvelles règles du gouvernement ontarien. Offrir le choix au vendeur va à l'encontre de l'objectif [...] car il est dans l'intérêt des vendeurs de garder les acheteurs dans l'ignorance , a-t-il déclaré dans un communiqué émis mardi.

Le chef des Verts, Mike Schreiner, ne croit pas que le processus transparent doit être obligatoire. (Archives) Photo : Radio-Canada

Quel résultat?

L’imposition d’un processus d’enchères publiques n’est pas non plus une panacée dans le marché de l’immobilier, selon Mike Moffatt, directeur principal, politiques et innovation, de l’Institut pour l'IntelliProspérité, un groupe de réflexion lié à l’Université d’Ottawa.

L’institut a récemment publié un rapport au sujet des pays et des régions qui ont imposé le processus d’enchères publiques. Or, les résultats sont mitigés.

Des études examinant les transactions immobilières en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Irlande, ainsi que des études examinant les ventes de terrains à Singapour et aux États-Unis, ont révélé une transparence accrue des offres associée à des prix plus élevés plutôt qu'à des prix plus bas, en particulier sur des marchés en surchauffe , peut-on lire dans les conclusions du rapport. Celui-ci s'est aussi penché sur le cas de la Suède, où les ventes à l'aveugle sont interdites.

Nous avons examiné la littérature universitaire pour identifier des études visant à déterminer si le processus d’offres à l’aveugle conduisait à des prix de l'immobilier et des terrains plus élevés ou plus bas que les processus "transparents". Nous avons trouvé huit études qui ont examiné cette question , explique M. Moffatt.

« Ce que nous avons constaté, c'est que dans 6 des 8 études, les prix étaient plus élevés avec des modèles plus transparents, et dans 2 sur 8 cas, le modèle aveugle avait des prix plus élevés. » — Une citation de Mike Moffatt, de l’Institut pour l'IntelliProspérité

M. Moffatt avertit que ces résultats ne sont pas une finalité. Ce n'est pas concluant - il ne s'agit que de huit études, dont aucune n'était au Canada, et deux des huit études ont obtenu des résultats [contraires aux six autres].

Mais cela suggère qu'un processus d'offres plus transparent entraîne des prix plus élevés dans les marchés en surchauffe et des prix plus bas dans les marchés froids.

Contre l’imposition du processus transparent

Il y a deux semaines, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il prévoyait créer, avec la collaboration des provinces et territoires, une charte des droits des acheteurs et un plan national pour mettre fin aux offres à l’aveugle.

En réponse, la semaine dernière, le premier ministre Doug Ford s’est dit contre l’idée d’imposer le processus transparent dans une vidéo publiée sur la page Twitter  (Nouvelle fenêtre) du Ontario Real Estate Association [OREA, Association immobilière de l’Ontario, traduction libre]. L’Ontario Real Estate Association OREA est dirigée par Tim Hudak, ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario.

Tim Hudak, en 2014, alors chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

M. Hudak s’est lui-même prononcé - avec véhémence - contre l’imposition du processus de vente transparent dans un communiqué publié mardi. Le gouvernement ne devrait pas dire aux gens comment vendre leur maison , a-t-il déclaré. Il a loué la décision du gouvernement Ford de rendre la transparence optionnelle.

Ces réactions se succèdent parce que la crise du logement perdure au pays. Le prix des propriétés a fait un bond de 25 % au Canada au premier trimestre de 2022.

Les courtiers en immobilier sont d’ailleurs accusés, à tort ou à raison, d’être responsables d’une telle flambée.

Avec des informations de CBC News et de La Presse canadienne