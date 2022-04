En immigration, le Parti libéral veut donner « le pouvoir aux régions »

Document d’une trentaine de pages dont Radio-Canada a obtenu copie, la Charte aborde diverses questions liées au développement des régions. Parmi celles-ci, l’immigration, solution privilégiée par les libéraux pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre.

Ainsi, le parti propose de confier aux régions le soin de déterminer le nombre d’immigrants qu’elles veulent accueillir. Les seuils d’immigration seraient donc directement déterminés en fonction des discussions qui auront lieu avec les élus locaux, notamment à la table des préfets.

Nous proposons de conclure des ententes avec l’ensemble des régions du Québec afin qu’elles déterminent leurs propres besoins d’immigration pour tenir compte des réels besoins dans tous les secteurs et de leur capacité d’accueil , peut-on lire dans le document.

Le PLQ déplore qu’à l’heure actuelle, seulement 27 % des immigrants s’installent à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal. Dans ce contexte, la régionalisation de l’immigration devient primordiale, selon le parti, qui promet du même souffle de bonifier les ressources d’intégration et de francisation.

Pas question pour Dominique Anglade, donc, de se laisser enfermer dans les débats houleux des dernières années sur les seuils d’immigration. Je suis prête à écouter ce que les régions veulent me dire en matière de besoins , affirme-t-elle.

Il serait donc possible d’augmenter les seuils au-delà de leurs niveaux actuels si telle est la demande des régions. Cela dit, il y aura des limites, déterminées en fin de compte par Québec.

On a aussi un enjeu de pénurie de logements, on a aussi des enjeux dans nos écoles, dont certaines débordent , rappelle la cheffe libérale. Toutefois, elle veut éviter d’imposer des chiffres qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain.

Les libéraux promettent de maintenir les seuls prévus par la CAQ pour 2022, soit entre 67 500 et 70 000 immigrants, pour rattraper le ralentissement causé par la pandémie.

Préoccupé par la crise du logement, qui ne se limite pas à Montréal, le Parti libéral promet de donner plus de pouvoirs aux municipalités pour trouver des solutions.

Parmi ces pouvoirs, un droit de préemption sur les terrains disponibles , qui permettra aux villes d’acheter des terrains en priorité avant tout autre acquéreur potentiel pour y réaliser des projets d’habitation destinés à la communauté.

Le parti promet également de moderniser le programme AccèsLogis Québec pour y inclure un volet régional spécialisé en logement étudiant, en résidences privées pour aînés et en logements pour les itinérants.

Par ailleurs, afin d’éviter que se reproduise une controverse analogue au choix de l’emplacement du nouvel hôpital de Gatineau, les libéraux s’engagent à impliquer les municipalités plus tôt lorsque des projets d’infrastructures publiques à nature régionale sont développés .

« Si on parle d’étudiants étrangers qui viennent, si on parle de personnes qu’on veut ramener dans les régions, il faut aussi qu’on parle de logement, et les meilleures personnes pour en discuter, ce sont nos gouvernements de proximité. »