Edmonton explore de nouvelles sources de financement pour ses transports en commun

Le conseil municipal a reçu un rapport qui recommande à la Ville de réfléchir à de nouvelles façons de générer des revenus pour financer son service de transport en commun.

Le système public est traditionnellement financé en grande partie par l'impôt foncier et par les usagers à travers le paiement de tickets de transport. Or, selon la Ville, depuis plus de deux ans, l’achalandage dans les transports en commun a baissé de moitié comparativement à ce qu’il était avant la pandémie, impactant ainsi la viabilité économique du système.

« Nous ne pouvons pas continuer à compter seulement sur les taxes foncières [...] pour changer ce mode de transport. » — Une citation de Amarjeet Sohi, maire d’Edmonton

Pour diversifier ses sources de financement, la Ville envisage plusieurs recours, dont l’instauration de redevances de revitalisation communautaire, de frais de stationnement et d'immatriculation des véhicules.

Edmonton compte également sur un éventuel accord avec le gouvernement de l’Alberta qui lui permettrait de recevoir une partie de la taxe provinciale sur le carburant.

La pandémie nous a montré le besoin d'un financement sûr, prévisible et stable. Il n'y a donc pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à explorer ces choses , a souligné le conseiller municipal Aaron Paquette.

D’autres sources de financement ont été suggérées. Comme, par exemple, la possibilité d’ajouter un dollar aux tarifs des billets pour des événements comme les matchs de hockey et de football, en particulier lorsque ceux-ci sont organisés dans des installations appartenant à la Ville, comme le stade du Commonwealth.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Rendre le transport en commun plus attrayant

Pour la municipalité, le projet de diversification des sources de financement vise aussi un autre objectif, celui de renforcer l’engouement du public pour les services de transport en commun.

« Il s'agit de rendre le transport en commun plus attrayant, en le finançant correctement. » — Une citation de Aaron Paquette, conseiller municipal, Edmonton

De plus, selon Aaron Paquette, si plus de personnes utilisaient le transport en commun, cela signifierait moins de véhicules sur les routes, et cela réduirait les temps de trajet et les maux de tête au volant.

En tout cas, pour le conseiller Andrew Knack, la Ville doit continuer à garantir le financement des services de base dont fait partie le transport en commun, car cela relève de sa responsabilité municipale.

Il a également exhorté la municipalité à prévoir des budgets qui suivent la tendance démographique et l’étalement urbain pour pouvoir répondre convenablement aux besoins des gens.

Les gouvernements provincial et fédéral ont récemment annoncé une enveloppe de 159 millions de dollars destinés à compenser les pertes de revenus subies par les transports en commun en Alberta en raison de la pandémie.

De cette somme, Edmonton devrait recevoir 66,9 millions.

Avec les informations de Natasha Riebe