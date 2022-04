Arsenal Media compte lancer un nouveau service d’information en Abitibi-Témiscamingue

À la fin mars, Arsenal Media a eu l’aval du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’acquérir de Cogeco Média ces deux stations de radio. L’entreprise possède des plateformes d’information dans chacune des huit régions où elle exploite ses 16 stations de radio.

On va amener une plateforme en Abitibi, on veut la développer. Elle n’est pas nationalisée, c’est vraiment local pour les intérêts des gens de la place , confirme le président et chef de la direction d’Arsenal Media, Sylvain Chamberland.

Le président et chef de la direction d'Arsenal Media, Sylvain Chamberland. Photo : Gracieuseté / Arsenal Media

RNC Média, qui possède les stations de télévision TVA et Noovo dans la région, assure actuellement la production et la livraison des nouvelles locales sur les ondes des deux stations de radio.

Dans son analyse de la transaction, le CRTC reconnaît d’ailleurs que l'acquisition des stations radiophoniques par Arsenal Media permettrait aux auditeurs d’obtenir une offre de nouvelles élargies et qu’elle aurait une incidence positive sur la diversité des voix des marchés desservis .

Changements de nom

Les stations de radio d’Arsenal Media sont exploitées sous trois différentes marques, soit Plaisir, O et Hit Country.

Datée du 20 juillet 2021, une lettre adressée au secrétaire général du CRTC, Claude Doucet, envoyée par Bellerose média-conseil inc., une firme embauchée par Arsenal Média, fait part de quelques-unes des intentions de son client.

Nous y apprenons que l’entreprise compte remplacer les fréquences exploitées actuellement sous le nom de WOW FM par Plaisir et celles de Capitale Rock par O. Sylvain Chamberland se dit conscient qu’il s’agirait d’un énième changement de nom pour ces deux stations de radio. Il souhaite toutefois prendre le temps de bien étudier les stations de radio avant de procéder à tout changement de marque.

On va évaluer et regarder cela. [...] On a le temps et la lassitude de le faire , spécifie-t-il.

Aucun changement au niveau des animateurs présentement en place n’est prévu, selon le président et chef de la direction d’Arsenal Media.