Les palais de justice de l’Est-du-Québec en manque de bras

Le manque de main-d'œuvre touche aussi les palais de justice de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent.

Depuis 2019, ce sont 13 personnes de moins qui travaillent dans les palais de justice des trois régions de l'Est-du-Québec, tout corps d'emplois confondus, dont sept greffiers-audienciers, selon le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

C’est un manque d’effectif important, compte tenu de la taille des palais de justice , explique Céline Bonneau, présidente pour l'Est-du-Québec du Syndicat de la fonction publique et parapublique SFPQ .

Ce manque de personnel judiciaire - greffiers-audienciers, huissiers-audienciers, agents de bureau et de secrétariat, techniciens en administration et en droit - pèse sur l'administration de la justice, et met notamment beaucoup de pression sur le personnel actuel.

Cette situation inflige une surcharge de travail chez les employés actuels, ce qui, combiné aux salaires peu attirants, pousse le personnel judiciaire à quitter la fonction publique provinciale pour le privé ou la fonction publique fédérale et municipale, selon Céline Bonneau.

Quand on compare nos salaires avec le privé, le municipal, le fédéral ou même les sociétés d’État comme Hydro-Québec, le retard salarial est de 27,5 %. Ce n’est pas étonnant qu’on ait des greffiers-audienciers, des techniciens en administration qui quittent la fonction publique pour s’en aller au privé , regrette-t-elle.

« Éventuellement, je pense que le ministère de la Justice va frapper un mur et qu’il y aura des conséquences pour la population en général. » — Une citation de Céline Bonneau, présidente pour l'Est-du-Québec du Syndicat de la fonction publique et parapublique SFPQ

La situation à Baie-Comeau est particulièrement frappante, ajoute-t-elle.

Il y a un manque criant de personnes. En une semaine, on a eu l'équivalent de trois personnes qui ont quitté le palais de justice. Ça a de l'impact chez les gens qui restent pour travailler , explique-t-elle.

« Ces gens sont des mordus. Ils nous disent aimer leur travail, mais il y a beaucoup trop de pression et une surcharge de travail. » — Une citation de Céline Bonneau, présidente pour l'Est-du-Québec du Syndicat de la fonction publique et parapublique SFPQ

La syndicaliste veut aussi briser le mythe que les employés de la fonction publique ont le gras dur .

Peut-être qu’à une certaine époque, c’était le cas, mais aujourd’hui, ça ne l’est plus , explique-t-elle, en soutenant que ses membres ont perdu l’équivalent d’un peu plus de 9 % du pouvoir d’achat depuis 2007.

Les conventions collectives des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ sont échues depuis 2020.

Le syndicat demande au gouvernement de réinvestir dans les services publics et appelle le gouvernement Legault à mettre le service public au cœur de ses décisions pour l’avenir des services publics .

De son côté, le ministère de la Justice explique ne pas échapper au contexte actuel de rareté de main-d'œuvre et écrit poursuivre ses efforts pour attirer des travailleurs en misant sur des stratégies innovantes de recrutement et en révisant l'organisation du travail, notamment par l'utilisation du mode numérique .

Le Ministère indique qu'il y a 10 postes à combler dans les palais de justice du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 7 dans ceux de la Côte-Nord, et rassure que les difficultés de recrutement n'ont pas d'impact sur les services offerts à la population.