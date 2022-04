Un fonds veut soutenir les jeunes entreprises ayant un potentiel d’impact social

L’annonce du fonds a été faite mardi lors de la première journée de démonstration du programme TELUS Community and Wellnes Accelerator, un programme qui vise à aider les entreprises émergentes.

Le programme a accueilli dix-neuf entreprises en démarrage de six pays pour leur offrir du mentorat et des possibilités de réseautage afin de les aider à attirer des investisseurs.

Le projet, qui est financé par les trois ordres de gouvernements, sélectionne des entreprises œuvrant dans le domaine des technologies en raison de leur potentiel d’impact social.

Nous avons des défis sociaux dans toutes les grandes villes du monde [...] Nous adoptons une approche très différente parce que nous avons essayé les mêmes choses encore et encore , a déclaré Ashif Mawji, directeur général du Telus Community and Wellness Accelerator.

M. Mawji est également le président de la Fondation de la police d'Edmonton, qui a organisé le programme. Le Telus Community and Wellnes Accelerator commencera à accepter les candidatures pour son deuxième tour cet automne.

Pour un monde en ligne moins toxique

La première compagnie à avoir bénéficié du fonds en question est Areto Labs, une entreprise qui tente de surveiller les comportements toxiques sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle.

Si vous regardez la haine dans le monde en ligne [et] la cyberintimidation, ce sont des problèmes qui n'ont pas disparu , a dit M. Mawji. La compagnie [Areto Labs] est très impliquée sur ce sujet.

Les cofondatrices Kasey Machin et Lana Cuthbertson étaient auparavant impliquées dans ParityYEG, un organisme qui fait la promotion de la parité dans la sphère politique.

Mme Cuthbertson explique qu’elles ont « remarqué que les femmes en politique étaient confrontées à des obstacles pour entrer en politique avec toute la toxicité en ligne ».

Nous avons trouvé une solution qui combine le suivi de la toxicité sur les médias sociaux par l'intelligence artificielle et l'analyse des sentiments, combiné à une intervention culturelle proactive, qui peut commencer à rendre les communautés numériques plus positives, plus inclusives et plus sûres , a ajouté celle qui est également présidente-directrice générale de l’entreprise.

Areto Labs utilise notamment le traitement du langage naturel pour trier les messages sur les réseaux sociaux et mesurer leur teneur, en signalant la haine ou la toxicité.

Mme Cuthbertson explique que l'objectif est d'améliorer la technologie au point de pouvoir lire un langage plus subtil, comme celui utilisé dans les microagressions.