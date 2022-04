Des inondations possibles après la pluie et la neige attendues en fin de semaine

Entre 40 et 80 mm de neige et de pluie sont attendus au Manitoba au cours de la fin de semaine, ce qui augmente les risques d'inondations.

Les modèles météorologiques ne sont pas entièrement d’accord sur la quantité, l’emplacement et l’intensité de ces précipitations, mais il est très probable que certaines parties du centre et du sud des bassins de la rivière Rouge pourraient recevoir jusqu’à 30 centimètres de neige et 40 à 50 mm de pluie , a lancé en conférence de presse le directeur du Centre de prévision des régimes fluviaux du Manitoba, Fisaha Unduche.

Avec cette quantité de précipitations, le mois d’avril 2022 pourrait passer à l’histoire comme étant le deuxième mois d’avril le plus humide pour la vallée de la rivière Rouge depuis 1950. Jusqu'à présent, le mois d'avril ayant été le plus humide au Manitoba est celui de 1986.

Selon les autorités, ces précipitations mêlées à des températures au-dessus de 0 °C pourraient faire monter les niveaux des eaux dans le centre et le sud de la province.

Des inondations pourraient survenir dans les régions où les précipitations seront plus intenses, précisent-elles.

Le long de la rivière Rouge, des inondations modérées à majeures pourraient se produire, selon M. Unduche, qui indique que le pic de la crue pour cette rivière et la rivière Assiniboine n'est pas attendu avant la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai.

On s’attend à des débits d’eau entre 55 000 et 75 000 m³/s dans la vallée de la rivière Rouge entre Emerson et l’entrée du canal de dérivation, ce qui est similaire à ceux observés au printemps 2020 et au printemps 2011 , indique M. Unduche.

À titre de comparaison, l’inondation de 2009, la troisième pire de l’histoire du Manitoba, a eu un débit maximal de 97 000 m³/s. La crue du siècle de 1997 a atteint un débit maximal de 138 000 m³/s.

La crue de 2011 a été bien moindre, avec 78 000 m³/s, mais elle a tout de même fait sortir la rivière Rouge de son lit et a obligé certaines communautés à fermer leurs digues de protection.

À Winnipeg, le niveau de la rivière Rouge à la hauteur de l’avenue James pourrait atteindre 5,79 mètres (19 pieds) avec le canal de dérivation en service. Ce mercredi, le niveau était à 4,27 m (14 pieds)

La province fait savoir qu’elle remettra en service le canal de dérivation de la rivière Rouge le 1er mai. Son activité a été interrompue au cours de la fin de semaine de Pâques car le niveau de la rivière a baissé.

Des inondations modérées pourraient aussi survenir sur la rivière Assiniboine, entre le barrage de Shellmouth et Portage la Prairie. Les débits de pointe pourraient atteindre de 10 000 à 25 000 m³/s. Cela nécessitera l’utilisation du canal de dérivation Portage, a déclaré M. Unduche.

Des inondations modérées le long de la rivière Souris entre la frontière américaine et Wawanesa, ainsi que sur les rivières Pembina, Roseau et aux Rats pourraient aussi se produire, de même que dans la région du Whiteshell.