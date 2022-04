Du 13 juillet au 20 août, les spectateurs auront droit à plusieurs nouveautés, dont une nouvelle ambiance sonore. Il y a un système de son qui sera installé dans la salle qui fera vraiment vivre l'immersion totale aux spectateurs , explique la directrice de la programmation et du marketing, Claudine Bourdages.

Le grand manitou du spectacle, le metteur en scène Jimmy Doucet, dirigera aussi une nouvelle distribution. On travaille dans la bonne humeur et c’est ce qui est le plus important , mentionne-t-il, fébrile.

En 2019, lorsqu’il a succédé à Louis Wauthier, il avait monté quelques tableaux seulement du spectacle. Maintenant, c’est lui qui en assume la totalité.

Un porte-parole de renommée

La 35e saison aura également un porte-parole bien connu du public : le chanteur René Simard. Originaire de la région, l’artiste se fera un devoir de faire connaître le spectacle à grand déploiement à l’échelle du Québec.

« Ça m’a beaucoup touché! Même que je me suis demandé pourquoi on ne me l’avait pas demandé avant! J’ai compris qu’on me gardait pour le 35e, ce n’est pas rien! » — Une citation de René Simard, nouveau porte-parole de La Fabuleuse

René Simard a pris le temps de discuter avec plusieurs comédiens de La Fabuleuse lors de son passage. Photo : Radio-Canada

René Simard affirme être impressionné par la longévité de ce spectacle et par sa capacité à se renouveler au fil des ans.

La production regroupera encore plus de 150 comédiens bénévoles.

C'est le comédien Jean-Pierre Bergeron, originaire de Jonquière, qui est la nouvelle voix de l'Esprit du Fjord, en remplacement du regretté Michel Dumont, qui l'avait enregistrée en 1988.

Avec les informations de Julie Larouche