L’incinérateur de Québec : « conforme aux normes », selon la Ville

La cheminée du four numéro 4 de l'incinérateur à déchets de Québec serait conforme aux « normes environnementales et les critères adéquats », selon une analyse effectuée en janvier par la Ville de Québec.

Cette analyse a été lancée après qu'un échantillonnage ait révélé un rejet de dioxines et de furannes quatre fois plus élevé que la norme environnementale à cet emplacement, en janvier dernier.

Selon les chiffres dévoilés par la Ville, la cheminée du four numéro 4 de l'incinérateur respecterait les normes en place au niveau des rejets des particules filtrables, le mercure, les dioxines et furannes, le plomb, l'arsenic, le cadmium et le nickel.

Cette campagne d'échantillonnage spéciale est rassurante pour toutes et tous , indique la vice-présidente du comité exécutif responsable de la gestion des matières résiduelles, Marie Josée Asselin dans un communiqué diffusé mercredi.

D'ordinaire, la Ville de Québec effectue des échantillonnages similaires à une fréquence de deux fois par an.

Dans un rapport publié en janvier, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) recommandait à la Ville de Québec d'augmenter la fréquence des échantillonnages près des incinérateurs.

Jackie Smith pas convaincue

Ces résultats ne convainquent pas la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, qui croit que des analyses plus poussées doivent être effectuées. C’est un faux sentiment de sécurité, la réalité c’est que la Ville de Québec ne mesure pas l’impact de l’incinérateur sur la population de Limoilou , écrit-elle dans un communiqué, mercredi.

Elle rappelle notamment que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE avait qualifié le suivi des émissions effectué par la Ville de Québec d' inadéquat .