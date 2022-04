L’histoire des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard relatée dans un livre

Le livre était attendu depuis très longtemps par la communauté acadienne de l’île. Après neuf ans, le projet se concrétise et le livre est enfin publié.

Alors maintenant, d’avoir ce volume-là comme référence, c’est un vrai cadeau, ça y est! Un vrai cadeau! , lance Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le livre est écrit par Linda Lowther et Georges Arsenault. À travers des histoires courtes et illustrées, l’ouvrage permet de transmettre l’histoire des Acadiens de l'île aux générations futures.

«L’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard, 300 ans d’histoire» a été écrit par Linda Lowther et Georges Arsenault. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

De l’avoir accessible pour nos élèves et raconter de façon intéressante, c’était très important de le faire , affirme René Hurtubise, directeur des programmes et des services en français au ministère de l'Éducation.

Un livre accessible et facile à lire, qui a pour but d’attirer la curiosité des petits et grands.

Lire un texte et se dire wow, je veux en savoir plus, parce qu'il y a tellement plus à dire sur l'histoire de l'île dans nos communautés, dans nos personnes, sur internet. Donc l'histoire, ce n'est plus une question d'un livre qui nous raconte tout ce que l'on doit savoir. Pour moi, c'est juste des petites bouchées qu’il y a dans le livre et cela nous pousse à vouloir en connaître davantage , dit René Hurtubise.

« 300 ans d'histoire, 300 ans que l'on parle français à l'île, et qu'est-ce que l'avenir, cela dépend aussi beaucoup de nos écoles et des parents bien sûr! » — Une citation de Georges Arsenault, co-auteur

Selon l’un des auteurs, le livre sort de l’ordinaire. Des petites choses que tu ne trouves pas nécessairement dans des livres d'histoire traditionnels, alors je pense que les jeunes vont avoir du plaisir à découvrir ces éléments de la vie sociale et cela donne finalement de la vie au livre , dit Georges Arsenault.

À travers des histoires courtes et illustrées, l’ouvrage permet de transmettre l’histoire des Acadiens depuis 300 ans aux générations futures. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Environ 1500 exemplaires du livre ont déjà été distribués dans les écoles francophones et celles offrant le programme d’immersion française de l’Île-du-Prince-Édouard. Le livre sera utilisé davantage dès la prochaine rentrée scolaire en septembre.

Certains élèves l’ont déjà consulté et affirment l’avoir bien apprécié, en soulignant qu’ils pourront transmettre leurs connaissances à leurs enfants plus tard.

Le livre sera réévalué dans une dizaine d’années et plusieurs espèrent qu’il soit traduit en anglais d’ici là, dont Georges Arsenault.

Cela donne beaucoup de valeur, cela met en valeur qui nous sommes et au regard des autres aussi, puis j'espère que le ministère voudra en faire une traduction anglaise , dit-il.

D’après le reportage de Julien Lecacheur