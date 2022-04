Une saison des croisières redoutée et attendue par les Inuvialuit

Après quasiment deux ans d’interruption, les bateaux de croisière reviennent dans l’Arctique canadien dans les prochains mois, apportant à la fois des opportunités et des préoccupations pour les communautés qui y vivent, comme les Inuvialuit.

Installés depuis des millénaires à l’entrée occidentale du Passage du Nord-Ouest, les Inuvialuit sont sur la route des bateaux qui cherchent à emprunter le passage mythique devenu plus navigable à cause de la fonte des glaces.

La Région désignée des Inuvialuit (IRC) a donc décidé de mettre en place son premier Plan de gestion des bateaux de croisière pour la période 2022-2025.

Ce dernier définit des politiques qui garantissent que les écosystèmes vulnérables de l'océan Arctique ne seront pas endommagés, que les modes de vie traditionnels ne seront pas affectés, que les bénéficiaires en tireront des avantages financiers et que la communauté sera protégée contre des maladies comme la COVID-19.

Parmi les communautés les plus visitées par les bateaux figure Ulukhaktok, aux Territoires du Nord-Ouest, qui attire notamment pour ses objets d’artisanat local.

Donna Akhiatak, une artiste de la communauté et la directrice du centre d’arts, se souvient de ce à quoi ressemblait l'air l'arrivée des touristes dans le hameau, il y a quelques années.

Le centre était bondé, vous pouviez à peine vous déplacer et il y avait des achats constants… jusqu’à ce qu’ils repartent.

Elle dit être enthousiaste à l'idée de revoir des visiteurs alors que l’automne, qui est la saison habituelle pour les bateaux de croisière, a été calme, ces dernières années.

Craintes liées à la pandémie

Mme Akhiatak s’inquiète aussi des risques que les visiteurs pourraient amener. Nous devons aussi être prudents, car il y a toujours la pandémie.

Le maire de Paulatuk, Ray Ruben a des craintes semblables.

« Je serais probablement mis sur la sellette si je devais prendre la décision de faire venir ou non un bateau de croisière. » — Une citation de Ray Ruben Sr., maire de Paulatuk

Il explique que, selon lui, il est encore trop tôt et que le risque que la COVID-19 entre dans la communauté l’emporte sur les avantages que les croisières amènent.

Pour répondre à ces inquiétudes, Région désignée des Inuvialuit IRC demande aux visiteurs de recevoir la permission des communautés avant de s’y rendre. Des restrictions en matière de santé et de sécurité sont également en place, notamment l'assurance qu'aucune personne atteinte de la COVID-19 ne peut entrer dans une communauté.

Le plan précise aussi que quiconque dérange des personnes pêchant, chassant ou trappant sera financièrement responsable des pertes occasionnées.

Soutenir l’économie et respecter l’environnement

Il s’intéresse aussi aux opportunités que le tourisme amène aux Inuvialuit.

Il est attendu que les organisateurs de croisières soutiennent l’économie locale , peut-on y lire.

Cela inclut l’embauche de guides et artistes locaux pour les visites et expériences culturelles, ainsi que l’achat de créations auprès des artistes et artisans des communautés.

« Les artisans locaux expriment leur culture et leurs traditions à travers leur travail, et leurs produits artisanaux inspirés par la terre constituent des souvenirs durables et respectueux. » — Une citation de Plan de gestion des bateaux de croisière des Inuvialuit

L’une des plus grosses craintes liées à l’augmentation du nombre de croisières est posée par les dommages environnementaux qui pourraient être dévastateurs pour la vie marine et les personnes qui en dépendent.

Le plan décrit la législation fédérale mise en place pour prévenir tout dommage à l'écosystème délicat de l'océan Arctique. Il cite notamment le Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l'Arctique, qui empêche les navires de déverser leurs eaux usées.

Il existe également une politique zéro déchet.

Le plan prévoit aussi la mise en place d'un programme de surveillance inuvialuit, dans le cadre duquel des photos seraient prises avant et après la visite d'un navire de croisière dans un lieu.

Avec les informations de Luke Carroll