Ananta : une exposition sur la notion du temps

C’est impalpable et insaisissable, donc c’est vraiment abstrait. Chacune avec leur support et leur créativité, elles essaient d’expliquer ce phénomène rationnel et irrationnel à travers différents supports d’art , explique la directrice artistique du Centre d’arts visuels de l’Alberta, Fabienne Mamane-Virani.

L'exposition met en vedette les oeuvres de l’artiste peintre Sylvie Pinard et de l’artiste multidisciplinaire Monique Martin.

C’était une grande préparation pour cette exposition parce que j’ai utilisé beaucoup de médiums , souligne Monique Martin. L'artiste originaire de Saskatoon offre entre autres dans cette exposition des sculptures en porcelaine, des sérigraphies et des linogravures.

Monique Martin a exposé dans une douzaine de pays jusqu'à ce jour. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Celle qui a environ 270 expositions à son actif explique que, pour elle, la notion du temps est strictement reliée à l'effet que peuvent avoir les décisions qu’elle prend au quotidien. Elle donne en exemple le fait de lancer une roche dans un étang. Quand on lance la roche, ça fait des vagues en continu. Alors, cette décision prise dans un instant précis peut créer des vagues sur une autre personne, à un autre moment , dit-elle.

« Chaque décision qu’on doit prendre peut changer la vie d'une autre personne. » — Une citation de Monique Martin, artiste multidisciplinaire

Quant à Sylvie Pinard, les oeuvres qu'elle présente dans le cadre d'Ananta sont inspirées de faits vécus et de pensées. Pour la toute première fois, elle expose une série de toiles rondes.

Pour cette exposition, Sylvie Pinard expose 34 des 50 toiles de sa plus récente collection. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Peindre sur une toile ronde n'est pas sans défi avoue l'artiste. Quand tu appliques ta peinture, il faut que tu changes de sens puis ça a causé certains défis pour moi puisque j’aime que la peinture soit appliquée d’une certaine façon et parfois, je n’étais pas capable d’aller dans la direction que je voulais aller , mentionne celle qui aime aussi peindre des paysages.

L’utilisation des toiles rondes pour cette exposition lui a permis d’expliquer deux concepts différents.

Le premier est relié au cadran d’une horloge analogique. Aussi j’ai fait un parallèle avec le monde géologique. J’ai remplacé les aiguilles par des formations de géodes, donc des formations de cristaux. Il y a un temps défini pour la formation de chacun , explique-t-elle, enthousiasmée.

Sylvie Pinard est une artiste basée à Calgary. Photo : Radio-Canada / India Lafond

La Franco-Albertaine a décidé de libérer sa créativité en explorant les couleurs, chose qu’elle aime faire régulièrement. Passant du jaune au violet en passant par le rose, Sylvie Pinard a beaucoup appris sur les façons de mélanger les différentes couleurs.

Selon l’artiste peintre, les couleurs font partie de ce qui créer différentes perceptions auprès des gens. Parfois, j’ai changé ma toile trois ou quatre fois juste en ajoutant une couleur parce que ça m’amenait dans une autre direction et c’est ça qui est intéressant , révèle-t-elle.

L’exposition Ananta est en montre jusqu’au 30 mai au Centre d’arts visuels de l’Alberta.