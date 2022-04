Québec octroie 29 M$ pour appuyer le virage numérique des entreprises

Neuf organisations pourront profiter de cet apport financier de la part du gouvernement du Québec pour concrétiser une dizaine de projets qui auront des retombées sur plusieurs entreprises québécoises.

« Ces projets représentent des investissements totaux de plus de 54,6 millions de dollars et touchent à plusieurs secteurs stratégiques de notre économie comme la forêt, les mines, la pêche et la culture. »