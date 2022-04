315 participants pour le retour des Jeux francophones de l’Alberta

Pour les premiers jeux en présentiels depuis 2019, ce sont 315 athlètes francophones et francophiles, de neuf différentes zones, qui se donnent rendez-vous à Edmonton.

En raison de la pandémie de COVID-19, les Jeux ont été présentés de façon plus modeste au cours des deux dernières années.

En 2019, la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA), qui organise les Jeux, se préparait à battre un record de participation alors que plus de 600 jeunes s’étaient inscrits pour les Jeux qui devaient se dérouler à St-Albert.

Les Jeux avaient plutôt été remplacés par un marathon virtuel où une quarantaine de représentants des neuf zones s’étaient affrontés, en courant chacun près de leur domicile.

L’année dernière, une centaine de participants avaient pris part à des compétitions plus diversifiées, mais toujours présentées en mode virtuel.

Volets sportif et artistique

Six disciplines sportives et trois artistiques seront présentées lors de ces 28e Jeux.

Les sportifs de la septième à la douzième année s’affronteront soit en badminton, en basketball trois contre trois, en soccer cinq contre cinq, en hockey balle trois contre trois, en kin-ball ou en volleyball.

Les artistes de leur côté s’affronteront soit en musique, en arts visuels ou en arts culinaires.

La majorité des épreuves se dérouleront à l’École Joseph-Moreau, alors que le Conseil scolaire Centre-Nord est le présentateur officiel des Jeux.

La cérémonie d’ouverture, ouverte au public, aura lieu le vendredi 20 mai en soirée. Les compétitions seront présentées toute la journée du samedi et en avant-midi le dimanche.

Il sera possible de voir les horaires et de suivre les résultats sur le site Web de la FSFA et sur ses médias sociaux. L’organisme entend aussi réactiver une application pour téléphone mobile, qu’elle avait lancée il y a quelques années.