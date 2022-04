Des familles en Saskatchewan demandent de meilleurs soins en maladie mentale

Pam Sanderson et Angela Erickson ont fondé le groupe Time to Heal : Families United Through Mental Health and Addictions.

Elles critiquent les failles des systèmes de santé et de justice.

Pam Sanderson affirme qu'aider un proche à naviguer dans le système est épuisant et traumatisant pour les familles.

« La vie de mon enfant est mon emploi à temps plein depuis 10 ans, même plus. Je travaille matin, midi et soir pour lui. » — Une citation de Pam Sanderson, mère de Keith Cathcart

Mme Sanderson raconte que son fils, Keith Cathcart, est aux prises avec une maladie mentale sévère depuis des années. Selon elle, il n’a pas reçu une aide lui permettant d’améliorer sa situation. Son fils passe beaucoup de temps entre des unités de soins ou la prison en Colombie-Britannique.

J’ai dû envoyer mon fils en Colombie-Britannique parce qu’il n’y a pas de services adéquats ici. Il a passé trois mois à l’hôpital et dès son congé, il était un danger pour lui-même, explique Pam Sanderson. Là, il est de retour en prison .

Des situations évitables

La cofondatrice du groupe, Angela Erickson, raconte que son fils de 29 ans n'a jamais bénéficié de soutien à long terme.

Le mois dernier, son fils Colton a été arrêté et accusé d’avoir mis le feu à des résidences, dont la maison familiale, près de la municipalité d’Alida, située à 250 kilomètres au sud-est de Regina.

Ces incendies auraient pu être évités si l’hôpital où il a séjourné ne lui avait pas donné congé. Moins de deux jours avant les incendies, Colton a été arrêté parce qu’il avait menacé ses parents, en pleine crise.

Même son de cloche pour une autre famille, celle de Carey Rigby-Wilcox. Elle a dû surveiller son fils Steven Rigby pendant des années. Il est décédé à 27 ans en 2018 après une altercation avec les policiers de Saskatoon.

La mère de famille se souvient que son fils avait des pensées suicidaires. Lors d'un passage dans un centre hospitalier, il a obtenu son congé d'hôpital 48 heures après son admission. Aucun plan n'avait été fourni pour un suivi.

Mme Rigby-Wilcox affirme que les problèmes mentaux de son garçon n'étaient pas pris en compte en raison de ses problèmes de dépendance.

Aucun accès au dossier de leurs enfants

Comme leurs enfants sont des adultes, les familles n’ont pas accès à leurs dossiers médicaux.

« Mon fils à 27 ans. C’est encore mon bébé. » — Une citation de Carey Rigby-Wilcox, mère de Steven Rigby

Les trois mères de famille veulent que les ressources pour aider les enfants en âge adulte soient mieux outillées. Elles ajoutent que les problèmes de santé mentale ne devraient pas être ignorés lorsque l'enfant en question a des problèmes de dépendance.

Pour les problèmes de dépendance, le programme d’aide devrait passer de 28 à 90 jours, expliquent-elles.

Contactée par Canadian Broadcasting Corporation CBC , l’Autorité de santé de la Saskatchewan affirme être en période de recrutement afin de recruter du personnel qualifié.

Avec les informations de Kendall Latimer et Abby Schneider