À Tbilissi, des Russes en exil se racontent et les Géorgiens se méfient

Agatha tend le cou, et le lit attentivement sur la porte du restaurant. Elle sait très bien que ça s’adresse aux Russes comme elle. La jeune femme sourit, ouvre la porte et pénètre dans l’établissement, d’un pas convaincu et le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une petite affiche indique : «La Russie est un pays agresseur, un occupant, et Vladimir Poutine est le mal incarné. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces affirmations, vous n'êtes pas les bienvenus.» Photo : Radio-Canada

À l'intérieur, les drapeaux jaune et bleu se mélangent au décor chaleureux et à l’art géorgien qui tapisse les murs. Les serveurs portent des t-shirts en soutien à l'Ukraine. C'est la norme dans presque tous les commerces de Tbilissi.

Agatha s'est installée dans la capitale il y a un mois pour finir ses études en mode et en design. Elle a toujours su que, tôt ou tard, elle allait devoir quitter la Russie. Sa famille se sait surveillée par les autorités depuis longtemps et elle ne compte plus les menaces reçues au fil des ans.

Le reportage de notre correspondante et envoyée spéciale, Tamara Alteresco Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Son père est un journaliste indépendant établi à Moscou, critique du régime et de la guerre. Bien qu'il soit habitué à l'intimidation, elle me raconte que l'avertissement qu’il a reçu au début du mois de mars de la bouche d'un agent du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) était explicite et terrifiant.

« On lui a dit que s'il n'arrêtait pas d'écrire, nous pourrons toutes être tuées ou violées, ma sœur, ma mère et moi. Nous étions toutes à Moscou et, cette fois, nous avons eu peur, et le danger était réel. » — Une citation de Agatha, 21 ans

Je lui fais répéter pour être bien sûre d'avoir compris ses propos. Agatha, 21 ans, confirme le tout avec une certaine nonchalance dans la voix. Oui, malheureusement, c'est vrai. C'est ça, la réalité et le combat de l'opposition en Russie.

Agatha est une exilée russe. Photo : Radio-Canada

Toute la famille a quitté Moscou. Ses parents sont partis en Israël, sa sœur est en Arménie et Agatha est à Tbilissi.

La jeune femme répond à mes questions avec fierté et enthousiasme, car elle apprivoise, pour la première fois de sa vie, le sentiment d'être libre. Les gens ici nous demandent souvent pourquoi les Russes s'enfuient, pourquoi ils sont lâches et pourquoi ils ne tiennent pas tête au régime.

La réponse, c’est : 15 ans de prison. Ici, non seulement je me sens libre, mais j'ai aussi plus de pouvoir , dit-elle.

La première fois qu'elle a manifesté au centre-ville de Tbilissi, il y a quelques semaines, avec des dizaines de milliers de Géorgiens, elle n'en revenait pas de voir les policiers protéger les manifestants plutôt que de les tabasser.

La Géorgie est devenue un refuge pour plus de 60 000 Russes depuis que Vladimir Poutine a lancé son offensive sur l’Ukraine, le 24 février.

La Géorgie est d'ailleurs l'un des rares pays où ils peuvent s'installer un an sans visa et sans contraintes administratives majeures, même si trouver un appartement n'est pas toujours facile. Le prix des loyers a augmenté en flèche depuis que les Russes ont élu domicile dans la capitale, et plusieurs propriétaires se font un devoir moral de leur refuser un bail.

La méfiance est de mise dans ce pays où l'armée russe contrôle 20 % du territoire, au terme d'une guerre éclair mais sanglante qui a fait 1000 morts en 2008.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Banque de Géorgie exige des garanties des nouveaux clients russes. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

La Banque de Géorgie, par exemple, est au nombre des institutions qui exigent que ses clients russes signent une décharge attestant leur opposition à la guerre s'ils veulent ouvrir un compte.

Une pétition a même été lancée par un groupe de citoyens qui demandent au gouvernement d'établir un système de visa pour faire le tri. Ils reprochent aux autorités une certaine complaisance face au voisin russe, en l'absence de sanctions économiques.

Agatha a fini par trouver un appartement avec une amie dans les hauteurs de la ville. Un petit hôtel de cinq étages qui héberge aujourd'hui plusieurs jeunes Russes qui, comme elle, ont fui la répression.

Leur présence ne passe pas inaperçue dans le quartier et ne plaît pas à tout le monde, en commençant par Tsiala Chanchiachvili.

Tsiala ne pardonnera jamais à la Russie pour la guerre qu'elle a infligée à la Géorgie. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

La dame de 78 ans tient un petit marché situé juste en face de l'hôtel et passe ses journées assise sur une petite chaise en bois à regarder les passants.

Tsalia nous parle quelques minutes, puis nous montre du doigt l'hôtel avec mépris : Ça ne me plaît pas de les voir ici. Ils ne devraient pas prendre l'initiative de venir en Géorgie.

Pour Tsiala, la Russie est synonyme d'agresseur et de sang. Le traumatisme est réel et collectif.

« La guerre en Ukraine est aussi la nôtre. Les Ukrainiens se battent pour nous aussi. Vous savez, j’aime les gens, mais les Russes, on ne sait jamais ce qu'ils ont dans le cœur. » — Une citation de Tsiala Chanchiachvili

Ce qu'elle ignore peut-être, c'est que ses nouveaux voisins détestent Vladimir Poutine et le craignent autant qu'elle, sinon plus. Car outre Agatha qui habite ici, il y a Roman, Feodor, Evgeny…

Chaque étage, chaque appartement a son histoire.

Nous sommes partis parce que, franchement, j'étais convaincue que mon mari finirait en prison , dit Maria (prénom fictif), assise à table avec lui et leurs deux adolescents.

Nous avons accepté de changer leurs noms, car même à l’étranger, la peur prend le dessus.

« Vous savez, la peur qu'on vit depuis des années, on finit par s'y habituer. Elle est en nous, elle fait partie de nous. » — Une citation de Maria, mère de famille

Maria et Sergueï, dans leur appartement à Tbilissi, ont fui la Russie pour protéger leurs enfants de la propagande russe. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Son mari, Sergueï (prénom fictif), est connu des autorités dans la ville où ils habitaient dans l’ouest de la Russie. C'est un programmeur informatique et un activiste qui n'a jamais eu peur d'exprimer son opposition au régime de Vladimir Poutine.

Il nous montre fièrement un vieux journal jauni où sa photo est en une. C'était en 2015, quand il est sorti dans la rue pour dénoncer l'assassinat du chef d'opposition Boris Nemtsov.

Il y a eu une époque où Sergueï croyait sincèrement être capable de contribuer au changement en Russie. L'homme a même travaillé au sein de l'appareil gouvernemental municipal quelques années, dans l'espoir d'amener sa vision à l'interne.

Il n'y croyait plus. L'invasion de l'Ukraine me répugne et a été déterminante , dit-il. Il a fait ses bagages le jour où sa fille lui a dit que sa professeure d’histoire leur a fait une leçon sur les mérites de l'opération spéciale en classe.

Sa fille Natalia hoche la tête en guise de confirmation et renchérit du haut de ses 15 ans : C'était très difficile pour moi d'être assise en classe et d'endurer la propagande, alors je me suis levée et je suis sortie. Et depuis que nous sommes partis, il paraît que c'est encore pire.

Depuis son arrivée en Géorgie, elle en profite pour informer ses amies en Russie et relayer les faits, de même que la vérité sur la prétendue opération spéciale.

Quand elle a publié un message sur VKontakte – l'équivalent russe de Facebook –, il y a quelques jours, pour dénoncer les atrocités de la guerre, plusieurs de ses amies en Russie ont aimé son message, explique la jeune fille.

Puis l'école a été contactée par les autorités et le directeur est intervenu pour qu'elles effacent leur appui, dit Natalia en baissant les yeux. J'ai tellement de peine pour mes amies en Russie... Elles traversent une période sombre et n'y peuvent rien. Elles veulent partir, mais elles n'en ont pas les moyens.

Informer les amis à la maison, les convaincre que les Ukrainiens ne sont pas des nazis (comme le prétend la propagande russe) et changer les opinions de ceux qui soutiennent le régime s'est avéré impossible jusqu'ici, explique Sergueï, le père.

Ils ne veulent rien entendre; tout ce qu'ils font, c'est regarder la télévision, et ils gobent tout ce qu'on leur raconte , déplore-t-il. Il dit que sa propre mère soutient Vladimir Poutine à fond et que ça le désole.

« J'ai beau lui expliquer qu'on lui ment, mais c'est en vain. Elle dit que c'est nous qui avons le cerveau lavé par la propagande de l’ouest et de la CIA. » — Une citation de Sergueï

Il pousse un soupir, et le simple fait d'en parler l'agite. En tant que Russe, il porte l'odieux de ce soutien indéfectible qu'une partie de la population accorde au régime.

La famille nous raconte que son installation en Géorgie a été plutôt lisse. Les Géorgiens sont humbles et accueillants dans les circonstances, selon elle.

« Je leur dis toujours : il y a des Russes qui lancent des bombes et d’autres qui font des dons. Nous en profitons pour aider les réfugiés ukrainiens qui s’installent en Géorgie, pour leur acheter des vêtements et des vivres. » — Une citation de Maria

Cela serait littéralement impossible à faire depuis la Russie, étant donné le climat de répression et de surveillance qui règne là-bas.

Vous savez, même faire un don en Ukraine est impossible. Les institutions financières russes surveillent les transactions, et ça peut nous causer des problèmes , affirme Feodor, un autre exilé.

Cet ingénieur environnemental âgé de 28 ans travaillait pour Rosatom, l'agence d'énergie atomique de Russie, quand la guerre a éclaté.

Il est sorti manifester tant que c'était possible dans son Saint-Pétersbourg natal, et ce, au nom de nombreux amis qu'il a à Kiev et pour qui il s'inquiète. Je cours très vite, et mes années d'expérience dans les manifestations interdites font en sorte que je savais très bien comment échapper aux policiers , raconte-t-il.

Mais, en fin de compte, c'est la peur d'être conscrit s'il y a une mobilisation générale des hommes qui l'a convaincu qu'il devait partir au plus vite et s'installer à Tbilissi. Je préfère me cacher, ou aller en prison, mais je refuse de me battre contre mes amis; jamais , dit-il, les yeux mouillés.

Non seulement il habite dans le même immeuble que ses compatriotes, mais il y a aussi été embauché comme concierge.

Feodor, 28 ans, habite une petite pièce derrière la réception de l'hôtel. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Feodor passe ses journées à faire des tâches ménagères. Il dort dans une toute petite pièce derrière la réception. Un matelas, un bureau, une lampe et sa valise; c'est tout. Mais je n'ai besoin de rien d'autre , assure-t-il. Après tout, il a l'essentiel : la liberté.

Il a mis des heures avant d'accepter de nous parler à visage découvert. Mais c'est mon devoir et mon droit , dit-il, nerveux. Il pense surtout à ses parents, qui sont toujours à Saint-Pétersbourg et qui l’ont encouragé à partir.

Selon Feodor, c'est la Russie qui perd, avec l'exode de milliers de jeunes professionnels comme lui. Il rêvait de contribuer au développement de l'énergie verte en Russie et d'améliorer le sort du pays, mais il ignore s'il sera capable d’y retourner un jour.

Je rentrerai le jour où Vladimir Poutine ne sera plus au pouvoir. Et encore… , soutient Roman, un jeune rouquin au teint pâle et à la voix basse. Il est l'un des plus jeunes locataires.

Il n'a que 18 ans, mais il milite au sein du mouvement d'Alexeï Navalny depuis l'adolescence. Son père a épousé une mère ukrainienne et vivait à Kiev.

Comment pouvait-il vivre en Russie sans avoir le droit de crier son désarroi à tue-tête? Il a plié bagage avec sa compagne, sans trop réfléchir à la suite. Ils vivent au jour le jour, ils verront où ça les mènera, mais la Géorgie inspire le jeune homme, car elle exploite son potentiel et les valeurs démocratiques.

« J'ai 18 ans, je suis né sous Poutine, j'ai grandi avec Poutine et je l'ai fui. » — Une citation de Roman

Il se promène dans les rues de Tbilissi avec un drapeau antiguerre à la main et un ruban jaune et bleu au collet.

Sur le chemin du retour de notre petite promenade, nous nous arrêtons à l'épicerie et lui présentons Tsiala, qui est toujours dehors à surveiller les allées et venues des gens.

Elle confond d'abord Roman pour un Ukrainien et lui offre des denrées à emporter à la maison. Roman lui explique timidement qui il est et pourquoi il est venu en Géorgie.

Il tenait à lui dire de vive voix que lui aussi se sent trahi par la Russie. Tsiala le prend dans ses bras.